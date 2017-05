Powerwochenende der Landjugend Aflenz

04.05.2017, 10:37 Uhr

Maibaumaufstellen

Am 1. Mai stand das nächste Event der Ortsgruppe an: Gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern und Muskelkraft, wurde in Draiach am Dorfplatz ein 25,5 Meter hoher Maibaum aufgestellt. Ein gemütliches Zusammensein rundete danach die traditionelle Veranstaltung ab.