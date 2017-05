Tragöß wieder an der Spitze

11.05.2017, 11:05 Uhr

Gebietsliga Mürz.

UFC Mariazell – SC Gußwerk 0:1 (0:0). Tor:

SC Tragöß/Kath. – DSV Juniors II 2:0 (0:0). Tore:

Phönix Mürzzuschlag – SV Turnau 3:0 (0:0). Tore:

SV Breitenau – Rapid Kapfenberg II 2:1 (1:0). Tore:

SV Mitterdorf – SC Parschlug 0:1 (0:1). Tor:

TuS Krieglach II – SV Oberaich 2:3 (1:1). Tore:

Waxenegger. 550 Zuseher kamen zum Derby zwischen Mariazell und Gußwerk. Die vorentscheidende Szene in der 59. Minute: Mariazell-Spieler Marko Winter erhielt die rote Karte wegen Torraub und musste vorzeitig unter die Dusche. Wenige Minuten später sorgte Gerald Waxenegger mit einem satten Schuss für das Goldtor zum 1:0.Voller, Dogar. Schwerer als erwartet taten sich die Tragösser im Spiel gegen die durch Niederlagen verunsicherten jungen Donawitzer. Am Ende reichte es dennoch für einen 2:0-Heimerfolg und die erneute Übernahme der Tabellenspitze.Loshaj, Haagen, Sallahi. In der 71. Minute traf Kosovar Loshaj zum 1:0 für die Hönigsberger. Sebastian Haagen erhöhte in der 82. Minute auf 2:0 und Elbasan Sallahi stellte fünf Minuten später den Endstand zum 3:0 her.Theussl (2) bzw. Peinsipp. Ein Doppelpack von Adolf "Adi" Theussl reichte den Breitenauern zum Sieg über die jungen Kapfenberger. Den Gästen gelang zwar in der 71. Minute durch Samuel Peinsipp der Anschlusstreffer, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen.Perl. Sieg für Parschlug im Spitzenspiel gegen Mitterdorf. Die Gäste hatten die sonst so offensiv starken Mitterdorfer über 90 Minuten im Griff und siegten durch einen Weitschuss von Helmut Perl in der neunten Minute mit 0:1.Schwaiger, Leitner bzw. Strebinger, Thöni, Rauchlahner. Goldhändchen von Oberaich-Trainer Gerald Kraschitzer: Er schickte Robert Rauchlahner in der 84. Spielminute auf das Feld, und dieser bedankte sich nach vier Minuten mit dem Treffer zum 3:2.