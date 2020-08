FC Hermagor hat sich für die kommende Meisterschaft neue Ziele gesetzt. Samstag ist Radenthein zu Gast.

HERMAGOR/RADENTHEIN. (Peter Tiefling). Die Zeit mit Covid19 hat viel Neues mit sich gebracht. Auch beim Fußballclub Hermagor. So haben Trainer Florian Oberrisser und der Hermagorer Vorstand die Zeit produktiv genutzt, um über die Neuorientierung, Unterliga West und Vereinsnachwuchs diskutiert und zukunftsweisende Schritte gesetzt.

Weiter Unterliga

Für seine zweite Saison bei den Wulfäniakickern hat sich Kampfmannschaftstrainer Florian Oberrisser die Weiterentwicklung des vereinseigenen Nachwuchses und den Erhalt der Unterliga West als oberstes Ziel gesetzt. Dazu gibt es hundertporzentige Zustimmung von ektionsleiter Roman Schmid. „Nachwuchsentwicklung und Aufstieggelüste sind nur schwer unter einen Hut zu bringen. Daher wollen wir uns in dieser Saison um einen sicheren Mittelfeldplatz bemühen. Wollen aber auch die eine oder andere positive Überraschung abliefern“, sagt Oberrisser. Im KFV Villacher Bier Cup konnten seine Jungs bereits mit eine Sieg (Tristach/6:1) und den Aufstieg in Runde zwei überzeugen. Gegen den Unterliga-Titelmitfavoriten und Winterkönig der letztjährigen wegen Covid19 abgebrochen Meisterschaft Admira Villach setzte es zum Unterligastart aber eine herbe Niederlage (3:6).

Die Eckpfeiler

Um den angestrebten Mittelfeldrang auch zu erspielen, hat sich der FC Hermagor in der Transferzeit mit den Verteidigern Frank Hübl (DSG Ferlach), Edin Sadikovic (Wernberg), sowie den Mittelfeldspieler Dino Matoruga (Admira Villach), Aleksander Palamar (NK Bravo/Slo) gezielt und punktuell verstärkt. „Sie müssen sich erst zusammenspielen, aber wollen wir unseren Nachwuchs ohne großen Druck auf Unterliganiveau bringen, brauchen wir dieses Quartett. Sie sollen heuer gemeinsam mit Stürmer Philipp Kofler die Eckpfeiler sein. Der Jugend die nötige Sicherheit auf dem Spielfeld vermitteln“, sagt Oberrisser.

Die Jungen

Bereits in der vergangenen Saison bekamen Anton Ereiz, Siegfried Pirker und Lukas Steinwender von ihrem Trainer vermehrt Spieleinsätze. Gegen Admira Villach wurden sie, wie auch Heimkehrer Clemens Kandolf (Egg), mit in der Startformation. Aber für Markus Regatschnig, Gabriel Wassermann, Florian Steinwender und Lorenz Mössler wird es noch Unterligaminuten geben. „Bei mir ist kein Spieler fix gesetzt. Woche für Woche kann und soll sich Jeder durch gute Match- und Trainingsleistung erneut empfehlen“, sagt Oberrisser.

Der Gegner

Für den Hermagorer Trainer ist die WSG Radenthein ein klarer Meisterschaftsfavorit. Dem kann Sein Gegenüber trotz des Saisonauftaktsieges gegen Greifenburg (3:2) nichts abgewinnen. Bernhard Rekelj. „Wir haben zwar eine gute Vorbereitung gespielt. Sind mit Torhüter Stefan Takats sicherlich perfekt besetzt und haben in Admir Dzombic ein Abwehrbollwerk an Kraft und Routine. Auch sind wir durch Neuzugang Thomas Krassnitzer (Landskron) im Sturm effizienter geworden. Aber Titelfavoriten gibt es viele in der heurigen Unerliga West“.