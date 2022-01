EISENSTADT. Am Sonntag strapazierte „Himmlische Zeiten“, die freche Komödie mit Tanz und Gesang unter der Regie der Berlinerin Katja Wolff, im Kulturzentrum Eisenstadt die Lachmuskeln des Publikums. Das deutsche Ensemble, das bereits seit 2 Wochen tourte, machte am 30. Jänner Station in Eisenstadt und hatte jede Menge Hits und Unterhaltung auf die quietschbunte Bühne mitgebracht.



Vier Frauen in urkomischen Situationen

Man würde nämlich nicht vermuten, dass ernste Themen wie die Wechseljahre, eine Scheidung, eine Schwangerschaft in fortgeschrittenem Alter, Geldnöte oder Gedächtnisverlust so immens lustig sein können, bevor man nicht das Stück „Himmlische Zeiten“ gesehen hat. Das ausschließlich weibliche Ensemble - Iris Schumacher, Patricia Hodell, Heike Jonca und Laura Leyh - brillierte in den Rollen der Hausfrau, der Karrierefrau, der Vornehmen und der Jungen. Mit viel Witz innerhalb der Dialoge begegneten sich die vier Frauen in urkomischen Situationen und sorgten für einen schwungvollen, amüsanten Theaterabend.



Humor ist die beste Medizin

Die Darstellerinnen auf der Bühne führten mit Augenzwinkern und auf humorvolle Art und Weise die Mühen im Kampf mit dem Älter- und Altwerden vor. Lachen ist immer die beste Medizin, wie es der Theaterabend das Publikum am eigenen Leibe erleben ließ. Glücklich ist derjenige, der über sich lachen kann – mit dieser Botschaft konnten die Zuschauer aus dem Stück „Himmlische Zeiten“ fröhlich und beschwingt nach Hause gehen und bekamen vom Kulturzentrum Eisenstadt noch einen Frizzante der Domaine Pöttelsdorf auf den Weg mit. Ein Hoch aufs Lachen und das Leben.