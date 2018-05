Gardasee + Windhaag + Ennser Stadtlauf + Salzkammergut Trophy

03.05.2018, 17:51 Uhr

Zwei Tage später fand in Windhaag bei Perg/OÖ der 3 TÄLER CLASSIC Marathon mit 60 Kilometer und 2200 Höhenmeter statt.. Da ich vom Gardasee wusste, dass meine Beine stark sind, wollte ich es gleich danach noch einmal wissen und es funktionierte wieder sehr gut.. Vorne weg fuhren 2 Fahrer und ich war die ganze Zeit in einer 4-Mann Verfolgergruppe, die sich erst kurz vor dem Ziel zerteilte.. Während dem Rennen merkte ich, dass meine Leistung bergauf momentan echt super ist und ich auch bergab gut mithalten konnte, weil es auch nicht sooo technisch schwierig war.. Nach 2 Stunden und 43 Minuten erreichte ich erschöpft als Gesamt vierter und 3. in meiner Altersklasse das Ziel!! :)Nach diesen Stockerlplatz wollte ich noch mehr und war motiviert beim Ennser Stadtlauf an den Start zu gehen, da ich ja 2017 bereits Stadtmeister wurde, wollte ich meinen Titel verteidigen :) Nach 8 Kilometer quälen in 30 Minuten und 15 Sekunden stand ich auch schon wieder als neuer Ennser Lauf-Stadtmeister fest!!3 Tage und 3 geniale Erfolge für mich.. Mindestens genau so viel freut es mich, dass ich ab nun offizieller Botschafter vom größten + schönsten + besten + härtesten Mountainbike Marathon Österreichs, der SALZKAMMERGUT-TROPHY mit über 5000 Startern aus der ganzen Welt bin!!Zusätzlich Power geben mir derzeit die tollen Produkte von NICApur, obwohl ich da erst am Anfang der Test-Phase bin, spüre ich bereits einen Unterschied und ich bin mir sicher, dass ich da noch vieles verbessern kann!! :)ride on Lukas