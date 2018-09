MASIV MTB Stage Race + CrossCountry in Ottenschlag

16.09.2018, 22:00 Uhr

MASIV:Von 12. bis 15. September nahm ich gemeinsam mit meinen Teampartner Patrik Klaus (aus Niederösterreich) an der zweiten Ausgabe vom MASIV MTB Stage Race in Tschechien teil.. Dieses einzigartige Etappenrennen führte uns mit dem Zug an folgende 4 geniale Ortschaften: Ore Mountain, Kadan, Carlsbad und Sumava..Insgesamt mussten wir über 200 Kilometer und 7000 Höhenmeter absolvieren.. Es nahmen insgesamt 80 Teams aus 8 verschiedenen Ländern an dieser Ausgabe teil.. :)

Die erste Etappe war zu Beginn gleich einmal richtig steil und danach dann mega schnell, wir konnten mit einer durchschnittlichen Leistung auf Platz 5 finishen!!Die zweite Etappe war dann technisch um einiges schwieriger als die erste und noch dazu um fast 10 Kilometer länger.. Es ging immer auf und ab, jedoch waren die Abfahrten soooo genial, dass man immer wieder gerne bergauf fuhr.. Wir lieferten an diesen Tag mit Sicherheit unsere beste Leistung ab und konnten auf Platz 3 in`s Ziel fahren – mega toll.. :)Die dritte Etappe war bezüglich Startort am speziellsten, da wir direkt in Karlsbad, sehr bekannt für die vielen Thermen und nach Prag vermutlich die zweitberühmteste Stadt Tschechiens, starteten.. Jedoch ging es auch hier sehr schnell in die Natur und es folgte eine weitere geniale Strecke mit vielen Trails, jedoch um einiges leichter als die zweite Etappe.. Mein Teampartner hatte leider nicht seinen besten Tag, trotzdem erreichten wir den 7. Platz..Die vierte und letzte Etappe war dann noch einmal richtig anstrengend, von den Kilometern her die zweitlängste und auch noch einmal mit vielen tollen Trails ausgestattet.. Wir erwischten wieder einen guten Tag und hatten Spaß auf der Strecke.. In Österreich sind die meisten Marathons nicht sooo schwierig, aber in Tschechien wird man meistens sehr gefordert, dass ist natürlich anstrengender, aber wenn man gerne am Bike sitzt, dann macht es auch richtig viel Spaß.. :) Schlussendlich beendeten wir die 4. Etappe auch auf Platz 4..In der Gesamtwertung konnten wir durch diese 4 tollen Leistungen ebenfalls den 4. Platz erreichen – ein großartiges Ergebnis bei diesen internationalen Etappenrennen!!Die Organisation des Events war echt TOP, es gab jeden Tag mindestens zwei Labstationen mit allem was man so braucht, im Ziel warteten gratis Nudeln auf uns, außderdem gab`s dort auch einen tollen Bike-Waschplatz, Tuschmöglichkeiten und massieren hätte man sich auch lassen können.. Also auf jeden Fall ein Etappenrennen, welches ich euch nur empfehlen kann!!OTTENSCHLAG:Einen Tag nach dem Etappenrennen startete ich beim CrossCountry Rennen von meinen Verein ARBÖ RC LINZ in Ottenschlag.. Der Kurs in Ottenschlag ist ein Traum, da man dort noch alles auf natürlichen Trails fährt, ohne dass jemand etwas künstlich eingebaut hat.. Würde es mehrere solche CrossCountry Rennen geben, würde ich vermutlich auch noch mehr davon bestreiten.. So war das einzige Problem die Renndauer, denn nach 100 Minuten war das Rennen schon wieder vorbei und nach dieser Zeit werde ich normalerweise erst „warm“.. :)Jedoch konnte ich eine tolle Leistung abliefern und bei diesen internationalen Rennen den 11. Platz einfahren.. Mit dieser Leistung wurde ich außerdem ASKÖ LANDESMEISTER und LINZER STADTMEISTER – konnte meine Titel aus dem Vorjahr also verteidigen.. :)Eine anstrengende und ebenso erfolgreiche Mountainbike-Woche geht vorbei, jetzt freue ich mich auf eine kleine Pause und bin voll motiviert für`s Saisonfinale!!!sportliche Grüße Lukas