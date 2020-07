Die Ausgangsbeschränkungen sind schon seit einiger Zeit vorbei. Jedoch dauerte es danach noch eine Weile, bis Veranstaltungen wieder möglich gemacht wurden. In den ersten Wochen während des "Lockdowns" fiel es uns oft gar nicht so auf, war man doch beschäftigt mit der allgegenwärtigen Covid-19-Situation. Das Leben wurde auf Home-Office mit Kindern umgestellt und das soziale Leben auf ein Minimum heruntergeschraubt. Doch nachdem Geschäfte und Lokale wieder geöffnet worden waren, sah es für Kulturveranstaltungen eher schlecht aus. Noch immer müssen viele Veranstalter ihre Events absagen und wissen nicht, wann sie wieder möglich sein werden. Umso mehr freut es mich, dass es trotz alledem möglich ist wieder Theaterstücke und Ausstellungen zu besuchen und diese entweder alleine oder in beschwingter Gesellschaft mit anderen zu genießen. Wichtig ist jedoch, dass wir uns dabei alle konsequent an die Covid-19-Vorschriften halten, um zu vermeiden, dass diese schönen Erlebnisse wieder abgesagt werden müssen.

