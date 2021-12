Kinder-Impfungen

Für Kinder ab fünf Jahren gibt es ab sofort viele Impfmöglichkeiten. Kommenden Samstag werden die Kids in Elixhausen geimpft.



ELIXHAUSEN, WALS. Von Anfang an kommt die Corona-Schutzimpfung in Salzburg zu den Menschen, das gilt natürlich auch für die Kinder. Der Fokus bei den Kindern ist klar: Terminvergabe und daher viel Zeit für die Kleinen und deren Eltern, damit die Beratung und das Ambiente stimmen.

Kinderimpfstraße in im Airportcenter

Zur permanenten Kinderimpfstraße, die von der Stadt Salzburg ins Airportcenter in Wals umzieht (siehe unten), gibt es am Samstag, 18. Dezember, 10 bis 15 Uhr, in Elixhausen (Honterusplatz 2, Festsaal zur Nachbarschaft) Termine. Selbstverständlich können sich auch gleich die Eltern mitimpfen lassen

Für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren wird derselbe Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet, wie bei allen anderen. Die Dosierung ist jedoch angepasst, dafür stehen seit dieser Woche auch kinderspezifische Fläschchen vom Hersteller zur Verfügung. Um Wartezeiten für die Kleinen zu vermeiden, ist bei allen Kinderimpfstraßen eine Anmeldung unter www.salzburg-impft.at oder telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450 nötig.

Impfstraße Marionettentheater zieht ins Airportcenter

Morgen, Donnerstag, wird zum letzten Mal im Salzburger Marionettentheater geimpft. Danach übersiedelt die Kinderimpfstraße in das Airportcenter in Wals, Kinostraße 13, TOP 7. Ab Montag, 20. Dezember, ist diese wieder von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, in Betrieb. Die Anmeldung ist auch für den neuen Standort bereits jederzeit möglich und nötig, damit Wartzeiten für die Kinder vermieden werden. Zusätzlich kann bei Arztpraxen telefonisch direkt ein Termin vereinbart werden. Die Liste der Impfärzte gibt es online: www.salzburg.gv.at/kinderimpfung.

Familienschwerpunkt in Weihnachtsferien

Beim Impfen wird es keine Weihnachtspause geben. Speziell zwischen dem Heiligen Abend und Ferienende werden Kinder und Familien im Mittelpunkt stehen. Auch hierfür sind besonders spannende Sonderimpfaktionen geplant. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, alle Termine ohne Voranmeldung für Groß und Klein sobald sie feststehen: www.salzburg.gv.at/einfachimpfen.

