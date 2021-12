Wer einen Monat lang eine vegane Ernährung ausprobieren möchte, für den kommt der „Veganuary“ wie gerufen. Das Unternehmen Dm-Drogerie-Markt ist im Jahr 2022 erstmals Teil der weltweiten Initiative. Gemeinsam mit der Influencerin Bianca Zapatka launcht Dm zu diesem Anlass 22 neue vegane Dm-Bio-Produkte, die ab dritten Jänner 2022 im Online-Shop und ab Mitte Jänner 2022 in 253 ausgewählten Dm-Filialen erhältlich sein werden.

WALS, SALZBURG. Zwei Tonnen Treibhausgase kann jeder Einzelne von uns pro Jahr mit einer veganen Ernährung einsparen. Aktuell lebt ein Prozent der österreichischen Bevölkerung vegan. Um noch mehr Menschen für eine klima- und tierfreundliche Lebensweise zu begeistern, nimmt das Unternehmen Dm im Jahr 2022 erstmals an der weltweiten Initiative „Veganuary“ teil. Einen Monat lang eine rein pflanzliche Ernährung ausprobieren – diese Idee steht hinter der gemeinnützigen Organisation und Kampagne. Um Interessierten den Einstieg zu erleichtern, launcht Dm gemeinsam mit der Influencerin Bianca Zapatka 22 vegane Dm-Bio Produkte, die im „veganen Januar“ im Online Shop und in 253 ausgewählten Dm-Filialen erhältlich sein werden. „Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, vegane Produkte in ihren Alltag zu integrieren. Diesem Bedürfnis kommen wir auch bei der Gestaltung unseres Sortiments nach. Bei Dm führen wir 700 rein pflanzliche Produkte im Bereich Ernährung, davon mehr als 420 von unserer Eigenmarke Dm-Bio“, sagt Petra Gruber, Dm-Ressortleiterin im Bereich Marketing & Einkauf.

Exklusive Dm-Bio Produkte

Mit Gewinnspielen, Rezepten und Online-Speiseplänen zur Inspiration begleitet Dm die Neo-Veganer durch den ganzen Monat. Die neuen, exklusiv gelisteten Bio Produkte, die mit der Influencerin Bianca Zapatka entwickelt wurden, machen umso mehr Lust auf die pflanzenbasierte Küche. Von „Veganer Käsekuchen Backmischung“ über „Veganer Hot Cheese Dip“ bis hin zu „Veganer Krabbensalat“ – alle 22 veganen Produkte haben gemeinsam, dass sie sich schnell und unkompliziert in die eigene Ernährung einbauen lassen.

„Veganuary“ – eine weltweite Community