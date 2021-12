Traditionsunternehmen und tatkräftige Innovationen sorgen im Flachgau für eine starke Wirtschaft.

FLACHGAU. Trotz Pandemie und Lieferengpässen konnten auch dieses Jahr viele Flachgauer Betriebe sehr gute Ergebnisse erzielen. International tätige Firmen wie etwa der Kranbauer Palfinger in Bergheim, der Heizungsprofi Windhager in Seekirchen, Skidata in Grödig, W&H Dentalwerk in Bürmoos oder Wimmer Hartstahl in Thalgau, um nur einige zu nennen, können mit ihrem Know-how auf der ganzen Welt punkten.

Erfolgreiche Newcomer

Aber auch die "Jungen" haben einiges auf die Beine gestellt. Zahlreiche erfolgreiche Start-ups wie etwa "Naked Optics" aus Bergheim räumten Preise für ihre Innovationen ab. Es gab lokale und regionale Geschäftsideen, die zukunftsweisende Vertriebsmöglichkeiten schufen, wie Flyby oder der Automatenshop in Anif. Und nicht zu vergessen der Gipfelstürmer Novogenia in Eugendorf – das Bio-Tech-Labor, das in kometenhaftem Aufstieg mit den Massentestungen den Gang an die Börse schaffte. Von all diesen Firmen und vielen anderen Unternehmen aus allen Sparten durften wir letztes Jahr berichten, meistens über Erfolge. Und auch der Fortbestand der Salzburg Schokolade in Grödig, die erst kürzlich Konkurs anmelden musste, scheint durch die Übernahme von Meinl gesichert.

Palfinger AG

Die Palfinger AG erhielt heuer den ersten Preis der "Austria's Leading Companies". Im Bild Aliki Bellou (KSV1870), die den Siegerpreis an Palfinger-CFO Felix Strohbichler übergibt. Das Bergheimer Unternehmen konnte mit seinen Innovationen unter anderem auch bei der Expo in Dubai punkten.

Foto: Günther Peroutka

Woerle gewinnt Regionalitätspreis

Die Privatkäserei Woerle mit Sitz in Henndorf wurde für ihre regionale Nachhaltigkeit "CO₂ reduziert" mit dem Regionalitätspreis der Bezirksblätter ausgezeichnet. Im Bild Konrad Steiner und Diana Reuter mit LWK-Präsident Rupert Quehenberger.

Foto: Franz Neumayr

Elektroflotte übergeben

82 Mitarbeiter der Firma Biogena, die in Koppl produziert, erhielten am Salzburgring die Schlüssel zu ihren Elektro-Minis überreicht. Im Bild Josef Roider von Auto Frey mit den beiden Biogena-Geschäftsführern Stefan Klinglmair und Julia Ganglbauer.

Foto: Auto Frey

Novogenia geht an Börse



Daniel Wallerstorfer wurde heuer mit dem „Entrepreneur of the year“ in der Kategorie Innovation & Hightech ausgezeichnet. Der erfolgreiche Unternehmer, der mit seinem Bio-Tech-Labor in Eugendorf die Testungen für einige Bundesländer übernahm, schaffte es vor Jahresende noch an die Börse.

Foto: Point of View/Raggam

Ruwido schützt

Abstand halten ist die Devise für den "Schutzengel", den die Neumarkter Firma Ruwido (im Bild Geschäftsführer Ferdinand Maier) entwickelte. Er piepst, wenn man sich gegenseitig zu nah kommt und wurde am Wiener Christkindlmarkt, in Pflegeheimen und in Firmen eingesetzt.

Foto: Gertraud Kleemayr

Skibrillen zum Superpreis

Florian Pflanzl, Linda Eigner und Christoph Fink setzen bei ihren Ski- und Sportbrillen auf hochwertiges Bioplastik, denn sie "wollen auch noch in 50 Jahren Skifahren können". Dafür und für ihren innovativen Onlineshop errangen sie den zweiten Platz beim "Wikarus"-Gründerpreis.

Foto: Gertraud Kleemayr

