Das Jahr 2021 war im Flachgau geprägt von Großprojekten. Dabei gab es Befürworter und Gegner.

FLACHGAU. Der Flachgautunnel sorgte auch heuer wieder für Aufregung. Waren zuerst die Steinkrebse Grund dafür, dass die Deponie für die Lagerung des Aushubmaterials im Steinbachgraben in Lochen nicht möglich war, so war dieses Jahr der geschützte Grubenlaufkäfer Grund dafür, dass der Aushub nicht in Karlsreith an der Gemeindegrenze zwischen Köstendorf und Seekirchen gelagert werden kann. Die Anrainer hoffen auf einen Abtransport des Materials, die ÖBB prüfen mögliche Varianten.

Bauprojekte

Die Bezirkshauptmannschaft Seekirchen macht Fortschritte. Der zukunftsweisende Bau soll in eineinhalb Jahren bezugsfertig sein. Der geplante Bau des Hallenbades für den Flachgau, auch am Standort Seekirchen, verschiebt sich leider nach hinten. Die Seenlandgemeinden können den Erhalt des Sportbades nicht alleine stemmen und suchen weitere beteiligte Gemeinden. Und in Neumarkt denkt man über die Neugestaltung der Wallersee-Ostbucht mit einem Hotelbau am alten Standort nach. Auch ein Motel an der B1 ist angedacht: "Wir können auch zwei Hotels brauchen", so Bürgermeister Adi Rieger. Wo in Seekirchen und Neumarkt noch Pläne geschmiedet werden, schafft die Austrian Power Grid AG bereits Bau-Fakten. Die Masten für die 380-kV-Freileitung von Seekirchen bis Koppl stehen schon. Die Freileitungsgegner mussten eine schwere Niederlage einstecken.

Die Öffis sind besser

Der Öffentliche Verkehr wird nur dann angenommen, wenn er besser ist als der Individualverkehr. Das beherzigte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und sorgte dieses Jahr schon für viele Verbesserungen bei Bus und Bahn in Sachen Taktung und Querverbindungen. Außerdem winkt das Klimaticket: Für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg zahlt man ab Jahresbeginn nur 365 Euro.

Hallenbad

Als Obmann des Regionalverbandes Salzburger Seenland bemühte sich Simon Wallner, mehr Gemeinden für ein Hallenbad im Flachgau mit ins Boot zu holen. Der Standort Seekirchen ist fixiert, die besondere Herausforderung ist, die laufenden Kosten auf mehr Gemeinden aufzuteilen.

Flachgautunnel



Der geplante Flachgautunnel der ÖBB war für Wolfgang Wagner, Bürgermeister von Köstendorf, auch dieses Jahr ein großes Thema. Konkret ging es um die Aushubdeponie nahe dem Wenger Moor. Dank des Grubenlaufkäfers dürfte der Abtransport des Aushubmaterials sicher sein, hoffentlich per Schiene.

Verkehr neu



Landesrat Stefan Schnöll hat 2021 viel ins Rollen gebracht: das LKW-Transitverbot und das Tempolimit auf der B156, das Vorantreiben des zweigleisigen Ausbaus der Lokalbahn, der "dritte Halt" pro Stunde der ÖBB in Seekirchen und das Staumanagement auf der Tauernautobahn.

Neue Bezirkshauptmannschaft

In Seekirchen erfolgte im Juni der Spatenstich für die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung. Auch das Bezirksgericht befindet sich bereits im Bau. Im Bild Bürgermeister Konrad Pieringer mit Bezirkshauptfrau Karin Gföllner und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

380 kV-Freileitung

Im Kampf gegen die 380-kV-Freileitung engagierten sich die Bürgermeister der Gemeinden Koppl und Eugendorf, Rupert Reischl und Johann Strasser. Der Verein "Fairkabeln" brachte mit Hungerstreik und Straßenbestzungen noch zusätzlichen Schwung in die Sache, aber vergeblich.

Hotelpläne am See

Am Ostufer des Wallersees soll wieder ein Hotel gebaut werden. Bürgermeister Adi Rieger (im Bild mit Amtsleiter Walter Aigner) sieht durchaus eine reelle Chance auf die Machbarkeit: "Insgesamt würde ein Hotel am See die ganze Ostbucht aufwerten."