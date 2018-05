Ungereimtes über das Leben ...

05.05.2018, 12:42 Uhr

Jeder Einzelne von uns,ist die Summe der Erlebnisse und Erfahrungen,die er selbst in seinemund seine Vorfahren in ihrem Leben,gemacht haben.Daraus ergibt sich,daß auch wir -genauso wie unsere Vorfahren -,in unseren Nachfahren,"weiterleben".Bringt man diese, geistig / seelische Entwicklung nun,mit der auf unseren Genen beruhenden,körperlichen Entwicklung, in Zusammenhang,kann man zweifelsohnevon einer speziell personenspezifischen Evolution sprechen.

Nichts desto Trotz,wird noch immer weltweit und verstaatlicht versucht,Menschen nach allgemeingültigen Normen zu erziehen,zu unterrichten,medizinisch zu behandelnund abzuhandeln.Solange wir jedoch nicht verstehen und akzeptieren und danach handeln,daß jeder Mensch,ein Eigenes,in sich geschlossenes Universum,mit ihm ganz eigenen Fähigkeiten,Wissensstrukturen,einer personenspezifischen Gefühlsweltund daraus resultierenden Überlebensstrategien und Möglichkeiten darstellt,so lange werden wir weder Menschen entsprechend ihren ganz eigenen Erfordernissen wirklich heilen,noch werden wir das tatsächliche,in uns allen schlummernde Potential der Menschheit,erfahren und nutzen können!!!* © Gerhard Windhager *