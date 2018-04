Ein buntes Haus für die Hühner

27.04.2018, 10:39 Uhr

Petra Putz, Bäuerin, und Absolventin des Lehrgangs "Schule am Bauernhof "erzählt, wie es dazu kam: "Ich wollte schon immer Hühner haben und habe meinen Mann darum gebeten, mir ein Hühnerhaus zu bauen. Über den Winter hat er dann daran gearbeitet und es jetzt, im Frühling, fertiggestellt."

Farbenfrohes Hühnerheim

Das mobile Hühner-Wohnheim brauchte schließlich auch noch eine neue Außenfassade: "Mit der Idee, die kreative Gestaltung des neuen Hühnerstalls der Schuklasse meiner Tochter zu überlassen, habe ich mich dann an ihre Lehrerin gewandt. Die war gleich ganz begeistert von dem Projekt", berichtet Petra Putz. Und so wurde an einem Frühlingsvormittag das neue Hühnerhaus in vielen bunten Farben von den Zweitklässlern zum Strahlen gebracht.Idee und Konzept entstanden gemeinsam, so die Bäuerin: "Eine Vorgabe an die Schüler war, eine bunte Blumenwiese zu malen. Das haben die Kinder bestens umgesetzt." Kinder, Lehrerin und Projektinitiatorin Petra Putz freuten sich über das außergewöhnliches, bunt-fröhliches Ergebnis und eine gelungene Zusammenarbeit.