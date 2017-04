Eugendorfer lesen mehr als je zuvor

21.04.2017, 16:04 Uhr

Mit sensationellen 51.000 Ausleihen verzeichnete die Eugendorfer Bibliothek 2016 ein neues Rekordjahr. Die rund 13.000 Medien werden zurzeit von beinahe tausend Menschen genutzt.

50.000er-Marke geknackt

EUGENDORF (jrh). Eine Bücherei bietet ausschließlich Bücher zum Verleih an? Dem ist schon lange nicht mehr so. Neben Büchern aller Art kann man in der Eugendorfer Bibliothek auch CD's, DVD's, Hörbücher, sowie Spiele und Zeitschriften ausleihen.„Für unsere Kunden haben wir ein großes Angebot, das regelmäßig mit Neueinkäufen versorgt wird“, berichtet Maria Aigner, Leiterin der Öffentlichen Bibliothek Eugendorf: „Fleißige Leser brauchen eben Naschub.“ Aigner zeigt sich erfreut über das vergangene Rekordjahr: „Wir hatten immer schon viele Ausleihen, aber, dass wir jetzt die 50.000er-Marke geknackt haben, überrascht mich schon.“

Stempel sammeln und Eis verdienen

Keine Zukunfssorgen

Die rund 13.000 Medien in der Bücherei bieten Spaß für Groß und Klein. Für die etwas kleineren Leser gibt es auch heuer wieder den sogenannten „Lesesommer“. Mit einem Ferienpass können Schüler ab sechs Jahren Besuchsstempel sammeln. Bei drei Stempel hat man sich dann ein Eis verdient.„Jugendliche sind bei uns nur ein kleiner Teil der Leserschicht“, dennoch blickt Maria Aigner der Zukunft positiv entgegen: „Ich sorge mich nicht um den Nachwuchs. Ich sehe hier täglich Kinder die Freude am Lesen haben.“