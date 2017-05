Triathlonauftakt für das neue Salzburger Triathlonteam

02.05.2017, 22:17 Uhr

(ALLE) Das neugegründet Triathlon-Rennteam aus Salzburg startete mehr als erfolgreich in die neue Triathlon-Saison. Beim 33. "CHIN MIN" Triathlon in Obergrafendorf über die Olympische Distanz schaffte Peter Müllner (Henndorf) im ersten Wettkampf des Jahres den Sprung auf das Podest.

Bei Wassertemperaturen von 12,5 Grad war lange unklar, ob das Schwimmen nicht gestrichen werden sollte. Schlussendlich wurde die Schwimmstrecke von 1,5 Kilometer auf 500 Meter verkürzt. Die 40 Kilometer Radrunde sowie der abschließende 10-Kilometer Lauf wurden planmäßig durchgeführt.

In einer Gesamtzeit von 1:45:47 schaffte Peter Müllner einen optimalen Saisonstart und bescherte seinem neuen Teameinen schönen ersten Auftritt auf der Triathlonbühne.Nicht zu schlagen war an diesem Tag A. Silberbauer, gefolgt von S. Aschenbrenner auf Platz 2. Mit dem 3. Platz sicherte sichauch noch das Qualifikationsticket für die im Juni in Kitzbühel/Tirol stattfindendeüber die Olympische Distanz/Kurzdistanz.