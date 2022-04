LINZ, GUTAU, UNTERWEITERSDORF. Die Stadt Linz hat ein neues Corporate Design, vor allem ein neues Logo und eine eigene Schrift. Verantwortlich dafür zeichnet ein Team der Kommunikationsagentur Gruppe am Park, dem mit Fabian Freudenthaler (31) aus Gutau und Laura Gstöttenmayr (35) aus Unterweitersdorf auch zwei kreative Köpfe aus dem Bezirk Freistadt angehören. Auf die beiden Mühlviertler geht das Design maßgeblich zurück.

Als Art Director im Einsaz



Freudenthaler, der aktuell in Linz lebt, absolvierte die HTL 1 Grafik Kommunikationsdesign in Linz und studierte danach an der Kingston University in London (Communication Design: Graphic Design). Gstöttenmayr besuchte die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz, ehe sie an der Fachhochschule Salzburg ihren Bachelor in Multi Media Art und Mediendesign machte. Bei der Gruppe am Park sind die beiden als "Art Director" beschäftigt. "Wir entwickeln visuelle Konzepte und Grafikdesigns für Marken", fasst Freudenthaler den umfassenden Tätigkeitsbereich kurz und bündig zusammen.

Logo mit gedrehtem "i"



Herzstück des Auftritts der oberösterreichischen Landeshauptstadt als "Future City of Respect" ist das neue Logo. Es zeigt schlicht das Wort "Linz", allerdings ist das "i" um 90 Grad gedreht und zu einem Underscore mutiert: L_NZ

Um den Charakter der Stadt einzigartig werden zu lassen, wurde auch eine eigene Schrift entwickelt - die "Lentia Nova". Sie strahlt Souveränität und Zeitlosigkeit aus und vermittelt auf subtile Art und Weise den modernen Anspruch der Stadt. Das Farbkonzept folgt dem barrierefreien Anspruch, den die Stadt seit vielen Jahren zum Ausdruck bringt - eine Anforderung, die aus dem Digitalbereich kommt und für öffentliche Institutionen Vorschrift ist, wurde ebenso auf die Printwelt erweitert und ist Basis für das Farbkonzept des neuen City Brandings.

DAS IST DIE "GRUPPE AM PARK":

Die Gruppe am Park versteht sich als digitale Kreativagentur, die 2010 aus dem Projekt "Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas" durch den Zusammenschluss der Agenturen Buchegger, Denoth und Haslinger/Keck hervorgegangen ist. Ihre Kernkompetenz liegt auf nachhaltige Entwicklung von Marken und deren Kommunikation und Interaktion mit den Menschen.