Auch 2022 bietet die WKO Freistadt wieder zahlreiche Termine für den beliebten Gründer- und Gründerinnen-Workshop.

FREISTADT. "Unternehmergeist und Eigenverantwortung sind im Aufwärtstrend. Ein Unternehmen zu gründen ist eine hervorragende Chance für Menschen, sich mit ihren Ideen zu verwirklichen, gerade in Zeiten mit größeren Umbrüchen", betont WKO-Freistadt-Leiter Dietmar Wolfsegger. Damit der Weg in die erfolgreiche Selbständigkeit gelingt, ist eine umfassende Vorbereitung notwendig. Zentraler Punkt ist die möglichst ausgefeilte Gründeridee. In den Workshops der WKO erfahren angehende Jungunternehmer alles Wesentliche, um die Weichen in die eigene Selbständigkeit richtig zu stellen.

In Kleingruppen können Gründungsinteressenten Fragen klären zu rechtlichen Themen wie Gewerberecht, Rechtsformen, Steuern und soziale Absicherung. Auch die betriebswirtschaftliche Seite der Gründung wird intensiv beleuchtet. Beraterinnen und Berater geben Infos und Tipps zur Erstellung eines Unternehmenskonzepts, zur Mindestumsatz-Berechnung und zu Fragen der Finanzierung und Förderung. Darüber hinaus können schon wertvolle Kontakte zu andern Gründern geknüpft werden.

Im 1. Halbjahr 2022 bietet die WKO Freistadt wieder folgende Workshop-Termine:

Mi, 12. Jänner 2022: 9:00 – 12:00 Uhr

Di, 08. Februar 2022: 14:00 – 17:00 Uhr

Do, 10. März 2022: 9:00 – 12:00 Uhr

Fr, 08. April 2022: 9:00 – 12:00 Uhr

Mi, 11. Mai 2022: 9:00 – 12:00 Uhr

Di, 07. Juni 2022: 14:00 – 17:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Workshops finden in der WKO Freistadt, Linzer Straße 11, 4240 Freistadt statt. Anmeldungen sind unter Tel. 05-90909-5200 oder per E-Mail unter freistadt@wkooe.at möglich.