Unvorstellbar Pflegerin wollte mit Messer Patientin Teufel austreiben

Eine okkultistisch angehauchte Pflegerin verletzte mit einem Messer eine wehrlose Frau.

Im Bezirk Gmünd soll eine 24-Stunden-Betreuerin ihre zu Pflegende mit dem Messer attackiert und verletzt haben. Die Verletzte gibt gegenüber der Polizei an, die 24-Stunden-Betreuerin habe ihr den Teufel austreiben wollen. Die Betreuerin bestreitet die Tat.

Die Patientin war nach einem Schlaganfall ans Bett gefesselt und konnte sich nicht wehren.

Die Patientin wurde durch Schnittwunden an Armen, Beinen und dem Bauch verletzt.

So kam der Vorfall ans Tageslicht: Eine rumänische 24-Stunden-Hilfe soll laut Polizei die bettlägerige 50-Jährige aus Waldenstein (Gmünd) absichtlich schwer verletzt haben.

Die 24-Stunden-Betreuerin wurde wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung festgenommen.

