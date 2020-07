Der Einsatz der Miliz an den südburgenländischen Außengrenzen ist beendet. Die Assistenzkompanie des Militärkommandos Burgenland wurde demobilisiert, die Soldatinnen und Soldaten kehren in ihren Zivilberuf zurück.

In der Montecuccoli-Kaserne in Güssing wurden die Milizsoldaten mit Einsatzmedaillen geehrt. Ihre Aufgabe war es, die zivilen Behörden bei der Aufgabenbewältigung während der COVID-19-Krise zu unterstützen. Die im Einsatz befindliche Kompanie stand unter dem Kommando von Hauptmann Patrick Giller. Die Zusammenarbeit erfolgte in erster Linie mit den zivilen Verantwortungsträgern der Bezirkshauptmannschaften Jennersdorf, Güssing und Oberwart.

Militärkommandant Brigadier Gernot Gasser dankte den Kameraden: "Sie üben, um für den Einsatz bereit zu sein, und konnten das jetzt unter Beweis stellen.“

120 Miliz-Soldaten bereiten sich in Güssing vor