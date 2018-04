Kukmirn: In diesem Geschäft dreht sich alles um Kürbiskerne

23.04.2018, 17:12 Uhr

In ihrem neu eröffneten Geschäftslokal bietet Kollar-Lackner so ziemlich alles, was man aus Kürbiskernen herstellen kann: Kernöl - heuer übrigens auch bei der steirischen Landesprämierung ausgezeichnet -, Pesto, Likör. Knabberkerne gibt es in zahlreichen Sorten, geröstet und mit süßen oder pikanten Glacierungen überzogen."Das Sortiment des Geschäfts wird Schritt für Schritt um andere Produkte erweitert werden", kündigte Kollar-Lackner bei der Eröffnung an.