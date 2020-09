Wie wird der Schulunterricht in diesem Herbst aussehen? Die BEZIRKSBLÄTTER haben bei drei Bildungseinrichtungen nachgefragt.

HALL/TULFES/VOLDERS. Tirols Schulen bereiten sich auf den Semesterstart vor und damit steigt auch die Nervosität bei Pädagogen und Schülern. Das neue Corona-Ampelsystem der Regierung wird als eine Art Werkzeug betrachtet und soll dabei helfen, sich an die jeweilige Situation anzupassen. Je nach Farbe der Ampel sind die Vorgaben der Regierung klar geregelt. Trotzdem ist der Schulstart in den Tiroler Volksschulen sowie Hochschulen noch mit viel Unsicherheit verbunden. Die Direktorin der VHS Tulfes, Verena Triendl, ist um einen sicheren Schulstart bemüht. „Wir werden normal starten, im Sinne der Kinder und der Eltern hoffe ich auf einen normalen Ablauf." Beim Oberstufenrealgymnasium PORG Volders bereitet man sich auf vielfältige Art und Weise auf den Semesterstart vor. „Die Hygienemaßnahmen, die vom Ministerium vorgeschrieben werden, setzen wir exakt um. Außerdem wird ein Krisenteam an der Schule gebildet, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein", so Direktor Gerhard Waldner. Sollte eine Person Corona-positiv sein, dann gibt es zwei mögliche Szenarien: Die Person ist bereits in der Schule oder die Person befindet sich zu Hause. Dazu gibt es eine ganz klar vorgegebene Vorgangsweise, die man in der kommenden Woche allen Eltern und Lehrenden schriftlich zur Kenntnis bringen wird. Grundsätzlich gilt: Bei auftretenden Symptomen sollten die Kinder – vor

einer ärztlichen Abklärung – nicht in die Schule kommen.

UMIT Hall

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen auch bei der Privatuniversität UMIT Hall, wie Vizerektor Philipp Unterholzner erklärt: „Die Privatuniversität UMIT TIROL befindet sich aktuell in intensiven Vorbereitungsarbeiten für den kommenden Semesterstart. Ziel dabei ist es, einen geordneten Regelbetrieb unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften sicherzustellen." Für die Erstsemestrigen finden die Lehrveranstaltungen zum Auftakt so weit möglich im Präsenzbetrieb statt. Weiters will die UMIT TIROL den „Ersties“ zum Studienstart in Orientierungsveranstaltungen auch einen Überblick über die einzelnen Bereiche der Universität geben, ihnen die Stadt Hall vorstellen und ein gegenseitiges Kennenlernen mit ihren Mitstudierenden ermöglichen.

Derzeit wird der Studienstart mit einem Mix aus Präsenzlehre und Distance-Learning vorbereitet. Orientieren will man sich dabei am „Leitfaden für den gesicherten Hochschulbetrieb“, des Wissenschaftsministeriums. Bei den Prüfungen setzt man nicht nur auf Anwesenheitspflicht, heißt es. „Einzelne Prüfungen sind im Distance-Modus durchführbar, andere Prüfungsformate benötigen die Präsenz. Je nach Lage der Corona-Ampel wird die Planung laufend aktualisiert."

Ampelsystem

Einer generellen Maskenpflicht im Unterricht erteilt Bildungsminister Faßmann eine Absage. Sollte die regionale Corona-Ampel auf Gelb oder Orange stehen, dann gilt Maskenpflicht im Eingangsbereich und am Gang. Steht die Corona-Ampel auf Rot, soll aber nicht alles stillstehen. Denn Schulbetrieb – mittels Homeschooling und Notbetrieb – soll es immer geben.