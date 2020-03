Schon seit rund 10 Jahren finden an der NMS Friedberg die englischen Projektwochen für die vierten Klassen statt.



Die Schüler der Klassen 4a und 4b der NMS Friedberg durften vom 2. bis 6. März 2020 Schule einmal anders erleben. In dieser Woche standen jeden Tag sechs Stunden Englisch mit „native speakers“ auf dem Stundenplan. Mit viel Enthusiasmus motivierten zwei Sprachtrainer die 30 Kinder dazu, ihre Englischkenntnisse aktiv anzuwenden. Durch kreative Sketches, Raps und Präsentationen vergrößerten die Schüler ihre Sprachkompetenzen im Sprechen, Zuhören, Lesen und Schreiben. „Durch den intensiven Englischunterricht mit qualifizierten „native speakers“ wird die Motivation zum Englischsprechen der Kinder enorm gesteigert", ist Direktorin Ingeborg Meinolf überzeugt.

Das Gelernte präsentierte die Schüler der dritten Klassen im Zuge der Abschlusspräsentation.

Foto: Barbara Welte

Schüler präsentierten Gelerntes

Den Höhepunkt der Projektwoche bildete eine gelungene Abschlusspräsentation. Dabei zeigten die Schüler, was sie unter der Woche in den diversen Workshops gelernt hatten. Bgm. Waldtraud Schwammer, Bgm. Wolfgang Zingl sowie Dir. Ingeborg waren davon sichtlich begeistert. "Ein großer Dank ergeht an die Gemeinden Dechantskirchen und Friedberg, die die Finanzierung dieses Projektes übernommen haben", betonte Dipl. Päd. Ulrike Hofstätter, die diese Projektwoche organisiert hatte.