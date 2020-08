Der Söchauer Bürgermeister Josef Kapper steht mittlerweile am Beginn seiner dritten Amtsperiode und sieht sich in diesem Jahr mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Durch die Corona-dachte die Gemeinde um, damit der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet bleibt. So musste auch die 250. Auflage des Zellerfests, Söchauer Markenzeichen mit alljährlich über 10.000 Besuchern und Einnahmequelle vor allem für die Gastronomie und die Vereine, aus Sicherheitsgründen auf 2021 verschoben werden. "In diesem Zusammenhang danke ich für die Einsicht und das Verständis", so Josef Kapper.