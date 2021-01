Die Mittelschule Bad Waltersdorf präsentiert sich mittels Film im Internet.



Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen machten auch das Team der Mittelschule Bad Waltersdorf erfinderisch. „Da wir heuer keinen Tag der offenen Tür veranstalten konnten, haben wir einen rund sechs Minuten langen Film gedreht, bei dem sich Interessierte auf einen virtuellen Rundgang durch die Schule machen können“, so Dir. Helga Nistelberger.

Vielfalt vor Einseitigkeit



Maßgeblich verantwortlich für das Filmprojekt war Julia Gerngross, die seit September 2019 als Lehrerin für Englisch, Bewegung und Sport sowie digitale Grundbildung an der Schule tätig ist. Im Film erhält man Einblicke, wie der Schulalltag an der Mittelschule Bad Waltersdorf gestaltet wird. „Wir setzen auf Vielfalt vor Einseitigkeit, unsere rund 180 Schüler bekommen so die Möglichkeit ihre individuellen Talente zu entdecken“, so Dir. Nistelberger.

Die nächsten Großprojekt an der innovativen Schule: Im kommenden Schuljahr werden alle Schulanfänger mit Tablets ausgestattet, um die digitalen Kompetenzen zu fördern, gleichzeitig wird Englisch als Arbeitssprache im Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht angeboten. „In einer Tourismusgemeinde wie Bad Waltersdorf gewinnen Englischkenntnisse zunehmend an Bedeutung“, ist Dir. Nistelberger überzeugt. Der Schulfilm kann auf www.ms-badwaltersdorf.at angeschaut werden; Termine für individuelle Schulführungen unter Tel.: 03333/2200.