HARTBERG. Beim HAJ Hannover Marathon, wo in diesem Jahr die deutschen Marathonmeisterschaften ausgetragen wurden, erhoffte sich Florian Prüller vom TSV Hartberg Leichtathletik im Vorfeld ein gutes Feld, um sein Ziel unter 2:20 zu laufen, in die Tat umzusetzen. Schlussendlich lief es noch viel besser als erhofft. Der 38-jährige Vollzeit-Berufstätige passierte die Halbmarathonmarke in 1:07:31 und lag bei 35 km sogar knapp unter dem EM-Limit (2:14:30) für München 2022. Auf den letzten Kilometern büßte er dann noch etwas Zeit ein, lief aber mit 2:15:56 auf Rang 10 im internationalen Feld und steirischen Landesrekord in der M35 Klasse sowie die zweitschnellste Zeit eines Läufer im steirischen Dress überhaupt und die schnellste steirische Zeit seit über 30 Jahren. In der ewigen österreichischen Bestenliste bedeutet diese Zeit aktuell Rang 12.

Florian Prüller kam beim Hannover Marathon in 2:15:56 ins Ziel.

Nach dieser Leistung darf man vielleicht dennoch mit einer EM-Teilnahme im August spekulieren, denn wenn zwei ÖLV-Läufer das Limit unterbieten, ist Prüller laut ÖLV-Sportkoordinator Hannes Gruber derzeit die erste Option für eine Mannschaftsnominierung. Nach dem Vienna City Marathon am 24. April könnte man bereits mehr wissen, denn dort sind mit Lemawork Ketema und Timon Theuer die aussichtsreichsten österreichischen Läufer am Start.

