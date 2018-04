Information am Puls der Zeit via Gemeinde-App

29.04.2018, 10:53 Uhr

Mit der App "Gemeinde24" verfügt Loipersdorf ab sofort über ein topmodernes Kommunikationstool.

Loipersdorf bietet seinen Bürgern ab sofort eine virtuelle Gemeindewelt mit der Installation der neuen App "Gemeinde24". Diese liefert rund um die Uhr kostenlos via Smartphone alle gewünschten Informationen von den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes und Kontakten, aktuelle Meldungen, Gemeindenachrichten, Müllabfuhrplan, Veranstaltungen bis hin zu Bildergalerien oder Mitteilungen des Bürgermeisters. "Der Bürger kann selbst entscheiden, welche Themen für ihn interessant sind und wird auf Wunsch mit einer Memo-Funktion auch an Termine, beispielsweise bei der Müllabholung, einen Tag vorher erinnert", ist für Bürgermeister Herbert Spirk die bedienungsfreundliche App eine neue, wichtige Informationsquelle am Puls der Zeit. Auch werde damit künftig den Bewohnern die Möglichkeit gegeben, Auffälligkeiten wie etwa eine kaputte Straßenlaterne direkt über die App an das Gemeindeamt zu melden.

Einfach downloaden

Koordiniert wird das neue Tool von Amtsleiterin Gabriele Friedl, die Veranstaltungstermine werden direkt über den Tourismusveband Loipersdorf eingespielt. In jedem Ortsteil steht ein Ansprechpartner für die App zur Verfügung. In Loipersdorf ist Werner Furjan zuständig, in Dietersdorf kümmert sich Dietmar Fuchs um die Anliegen, in Stein Gernot Sammer und in Gillersdorf Josef Thier. Der Dowload funktioniert rasch und reibungslos. Nutzer suchen in ihrem Appstore nach "Gemeinde24" und können dann die Installion starten. Danach muss das "Gemeinde24-Symbol" auf dem Start-Bildschirm geöffnet werden. Beim ersten Öffnen zeigt eine Hilfssfunkton an, welche Möglichkeiten das Tool eröffnet. Danach muss im Suchfeld noch "Loipersdorf bei Fürstenfeld" eingegeben werden und schon sind alle topaktuellen News verfügbar.