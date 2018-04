Panthers kassierten zwei Niederlagen

22.04.2018, 20:27 Uhr

Wie es in der Basketball Bundesliga weiter geht, wird erst bei einer Ligasitzung entschieden.

Nach der Niederlage gegen Oberwart vergangenen Freitag war das Ausgang des Spiels am Sonntag in Wels für die Tabelle bedeutungslos und es setzte für die Panthers eine empfindliche 102:59 Niederlage. Am kommenden Sonntag, 29. April, kommen um 18.00 Uhr die Gmundner Swans in die Stadthalle zum letzten Spiel im Grunddurchgang. Ob es eine Abstiegs-Relegation geben wird, ist noch ungewiss, denn es gibt Tendenzen, die Admiral Bundesliga auf 10 Vereine aufzustocken. Als einziger Verein in der 2. Bundesliga haben die Vienna Timberwolves um eine Lizenz für die höchste Spielklasse angesucht. Unsicher ist jedoch, ob die Timberwolves überhaupt Meister der Zweiten Liga werden, da die Spielgemeinschaft Jennersdorf/Güssing das erste Finalespiel gewonnen hat und somit 1:0 in Führung liegt. Meister wird der Verein, der zuerst drei Siege am Konto hat. Eine Entscheidung, wie es tatsächlich weitergeht, wird erst eine Liga-Sitzung Anfang Mai bringen.