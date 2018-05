Weltmeisterin wechselte zum Vornholzer Damenteam

07.05.2018, 07:53 Uhr

Die Damenmannschaft des ESV Union Vornholz mit Nicole, Julia und Andrea Feichgraber, Luise Storer sowie Elfriede und Christine Glatz wird künftig durch die dreifache Weltmeisterin der WM 2018 in Amstetten Simone Steiner unterstützt.

Die 23-jährige Wenigzellerin wechselte zu Beginn dieser Sommersaison vom ESV Riegersberg zu den Vornholzerinnen. Gemeinsam bereitet man sich im Moment intensiv auf die kommende österreichische Meisterschaft in Neumarkt an der Raab vor. Durch die Leistungen in den noch bevorstehenden Turnieren werden mannschaftsintern die fünf Plätze in der Meisterschaftsmannschaft vergeben. Die Motivation ist groß, nach dem dritten Platz im Vorjahr möchte man auch heuer wieder eine Medaille holen.