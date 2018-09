„Classic Art" - Ölbilder von Angela Lenz in der AK Imst

11.09.2018, 20:47 Uhr

IMST(alra). Die AK Imst lud am 7. September zur Vernissage der Malerin Angela Lenz. Unter dem Titel „Classic Art" präsentiert Lenz in ihrer ersten Einzelausstellung eine Auswahl von 30 Ölbildern aus den letzten zehn Jahren.

Besondere Motivwahl

Bereits als Kind war der Wunsch die Gedanken und Erlebnisse in Bildern sichtbar zu machen bei der Künstlerin sehr ausgeprägt. Die Verbundenheit zur Natur, die genaue Beobachtung von Tieren und Pflanzen setzte sich rasch als thematischer Leitfaden des künstlerischen Ausdrucks durch. Das gegenständliche Abbilden in detailverliebten Motiven ist für Lenz Herausforderung und Passion zugleich. Konsequent bleibt sie möglichst nah am erfassten Eindruck und malt Landschaften, Tier- und Menschenporträts. Hirsche, Hunde, Fische, die Rosengartenschlucht, Charly Chaplin und Marilyn Monroe sind unter anderem in der Arbeiterkammer in Imst zu sehen. Das dicht bespielte Feld der abstrakten Malerei hat die Künstlerin laut eigenen Angaben nie gereizt.Angela Lenz ist es gelungen sich in der gegenständlichen Malerei eine besondere Nische geschaffen. Ihr Stil und die teils filigranen Tiermotive erregten rasch Aufmerksamkeit in der internationalen Fliegenfischerszene. Erste gezielte Auftragsarbeiten rund um diese spezielle Art der Fischerei waren die Folge. Angela Lenz ließ jedoch nicht nur Bilder entstehen, sie arbeitete sich intensiv in die Materie ein. Ihre individuell gefertigten bemalten Fliegendosen aus Bambus sind weltweit gefragt. Was ursprünglich zur Grundausstattung eines Fliegenfischers gehört, entspricht durch die aufwendige Gestaltung und die exklusive Materialwahl einem ästhetischen Sammlerstück. Die Malerin war bereits auf zahlreichen Fischereifachmessen vertreten.

Kunstvolle Auszeit

Für Günter Riezler, Leiter der AK Imst, ist es immer wieder eine Freude, ambitionierten Talenten gemeinsam mit seinem Team eine öffentliche Plattform zu bieten. In seinen Begrüßungsworten betonte Riezler einmal mehr, den positiven und inspirierenden Aspekt der Kunst, die dem Künstler und Betrachter eine Zeit des Loslassens und des Ausstiegs aus dem hektischen Alltag ermöglicht. Juliane Sturm, langjährige Freundin von Angela Lenz, übernahm die Rolle der Laudatorin. Eine sehr gelungene Songauswahl boten Melanie Kranebitter & Eva Schatz, die als "2 bis 3", den Vernissageabend musikalisch begleiteten.Die Ausstellung in der AK Imst, Rathausstraße 1, läuft noch bis 2. November 2018. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8-17 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr.