Lady sings the Blues - a Tribute to Billie Holiday

„Everything I do sing is part of my life“, sagt sie bei der TV - Aufzeichnung von The Sound of Jazz — vielleicht ist es genau das, was ihre Musik so unter die Haut gehen lässt: Mit jedem Song scheint sie einen Teil ihrer eigenen Geschichte zu erzählen.



Veronika Sterrer, voc;

Caroline Loibersbeck, piano;

Gregor Aufmesser, bass;

Lukas Aichinger, drums



möchten der einzigartigen Sängerin Tribut zollen und laden ein zu einem Abend mit ihren persönlichen Lieblingssongs aus Lady Day’s Diskographie.

Musikbeitrag € 13,- Studenten € 10,-