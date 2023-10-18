Über 100 "Banderolistas" wurden ausgezeichnet. Nach einer Idee von Alois Schild und Herr Bert Waltl wurden an Tirols Kulturvermittler interdisziplinäre und ohne Jury und Tam-Tam übergeben. Am Sonntag, 22. Oktober, folgt im TREiBHAUS der dritte und letzte Teil des Projektes.

INNSBRUCK. Eine Hundertschaft von A - Z, vom ART CLUB IMST bis zu Tom ZABEL zählt zu den Banderolistas. Alois Schild gestaltete die über 100 individuellen Kunstwerke. Norbert Pleifer bot zweimal Platz für das Banderolenfest und dem darauffolgenden KLASSENTREFFEN. Laudator im ersten Jahr war Andreas Braun. Heuer setzte Harald Windisch mit genialer Performance fort. Am Sonntag, 22. Oktober, findet der dritte und letzte Teil des Projektes statt. Zwei besondere Skulpturen werden um 18 Uhr beim und im TREIBHAUS enthüllt und vorgestellt. "Eingeladen sind alle „Banderolistas“ und alle Freunde und Kulturinteressierten", erklären Alois Schild und Herbert Waltl. Alois Schild: „Die überlebensgroße Stahlskulptur "STAMMBAUM DER ILLUSIONEN" ist Manifest, Zeichen und Symbol für den künstlerischen und kulturellen Aufbruch einer ganzen Generation von veränderungswilligen Menschen in unserem Land. Die über hundert Illusionsbanderolen, die jede Gruppe der KunstaktivistInnen für ihre einzigartigen Leistungen verliehen hat bekommen, sind noch einmal auf dem Stammbaum dargestellt und abgebildet. Es soll auch für junge Menschen eine sichtbare Ermutigung sein, die Werke und Werte dieser Generation mutig und zeitgemäß fort zu führen!“ Dem STAMMBAUM DER ILLUSIONEN steht die Kinderspielskulptur UNVOLLENDETER TAUSENDFÜSSLER gegenüber, und betrachtet das Werk. Es ist ein einmaliges und buntes Spielobjekt für unsere Allerkleinsten, die darauf spielend und wippend sich der Kunst erfreuen, und somit schon frühkindlich die Schönheit und Fantasie der Kunst inhalieren können. Zwei junge Menschen haben mit viel Enthusiasmus dem Metallakrobat Schild bei diesen beiden Arbeiten unterstützt - Sarah Selesnick und Emil Fankhauser.

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Das Projekt

"Zwei Unterstützer waren mit dabei und machten mit, die Tiroler Versicherung und die Hypo Tirol. Der Blumenpark Seidemann, Zipfer-Bier und der „Giggus“ aus Stanz unterstützt. Vorne weg natürlich das TREiBHAUS mit Norbert und Loni als großzügige Gastgeber. Musikerfamilien wie die „Haiders“ (Tschulie, Rafael und Siggi) legten sich festlich ins Zeug", freuen sich Alois Schöpf und Herbert Waltl über die erfolgreiche Umsetzung ihres Projekts. Die Übergaben der Kunstwerke erfolgte auch im Kulturbogen55, bei „exklusive“ Hausbesuche und mit dem Besuch von Theo Peer † im Altersheim Steinach "eines von vielen berührenden Erlebnissen". Ein kleines Büchlein mit allen „Banderolistas“ entsteht innerhalb von 30 Tagen. Die Publikation wird vom Land Tirol unterstützt. Norbert Pleifer überreicht beim heurigen Fest Herbert Waltl die neue Wanderskulptur (wird immer nach 365 Tage an den nächsten Auserwählten weitergegeben) namens „Hoffnungsvolle Inspirationsquelle“ - augenzwinkernd meinte er: „Damit ER das Klassentreffen jedes Jahr macht …!“ Herbert Waltl: „Ein paar Übergaben fehlen uns halt noch. Die holen wir noch nach. Viele wunderschöne Augenblicke und unvergessliche Erlebnisse bleiben. Es hat sich ausgezahlt!“

"Es ist an der Zeit, Danke zu sagen", meinen Alois Schild und Herbert Waltl.

Foto: ARGE Banderole-Flo Lechner

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Die Banderolistas

Hugo Neuhauser // Luggi Ascher // Helmut Groschup † // Norbert Pleifer // Gerhard †, Maria und Hannah Crepaz // Thomas Larcher // Sieghard Wacker // Armin Walch // Gert Chesi // Hans „Haki“ Kirchmair // Armin Kirchmair // Gebhard „Gebi“ Schatz // Florentine und Gerhard Prantl // Josef Resch // David Prieth // Anders Linder // Hans Oberlechner // Guido Walch und Günther Halama // Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger // Pepi Spiss // Günther Moschig // Dietmar Trägner, Albin Ritsch und Andrea Achrainer // Helene Schnitzer // Hans Mutschlechner // Markus Linder // Peter Reinthaler // Evelyn Fröhlich und Manfred Schild // Tom Zabel // Helmut Berchtold // Robert Renk // Heinz Triendl und Robert Tribus // Andreas Schett // Alois Schöpf // Erwin Seidemann // Alfred Schmid // Walter Moshammer // Thomas Schafferer // Die Bäckerei // Street Noise Orchestra // Christoph Crepaz // Marc Hess // Helmuth Schönauer // Klaus Schubert // Elisabeth und Klaus Thoman // Franz Hackl // Michael Geiger †, Martin Seiwald // Franz Preishuber, Georg Willeit, Matthias Meraner, Marlis Waltl // Birgit Fraisl // Ingrid Alber-Pahle // Walter Steidl † // Andreas und Walter Chvatal // Tommy LIndtner und Julia Mumelter // Karl - Heinz Siessl // Karl Zimmermann // Oswald Sallaberger // Silijarosa Schletterer, Wolfgang Nöckler und LIna Hofstädter // Josef Paul Beneder // Markus Völlenklee // Herbert Riha // Markus Plattner // Peter Margreiter // Elisas Schneitter // Franz Posch // Simon Kräutler // Thomas Gassner // Gerhard Sammer // Kristin Jenny, Anna Rottensteiner, Verena Gollner, Gabriele Wild und Maria Piok //Tschulie und Siggi Haider // Wolfgang Kostner // Lilo Galley // Kurt Höretzeder // Reinhard Tschaikner // Anna Wanitschek // Ekkehard Schönwiese // Diether „Dietz“ Becke // Hermann Riffeser und Frajo Köhle // Helga Jud und Manfred Unterluggauer // Utopia // Kleinkunst Kitzbühel // Martin Sailer // Christian „Yeti“ Beirer // Harry Triendl // Markus Koschuh // Markus Stegmayr und Felix Kozubek // Hannes Hofinger // Hubert Flattinger // Hubert Trenkwalder // - fürs Lebenswerk und posthum: Ludwig Schwarz †, // Maria Crepaz // Theo Peer † // Florian Adamski † // Walter Einberger // Gerhard Sexl † // Robert Barth † // Apollonia Moser // Andreas Braun // Harald Windisch // Stefan Notdurfter //

Einladung zum Fest am 22.10.

Foto: HerrBert

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