Wir fahren endlich weiter. Doch keine Verspätung.

#ErledigtImNachtbus.#Lass_mich_in_Ruhe #IstMirEgal #Fahr zu!

Es ist unfassbar, wie schnell die Dinge verrutschen..

Wie schnell die Balance verloren geht, Auf und Ab verloren gehen, der Boden wegfällt und

wir in den Kaninchenbau herabstürzen.

Wäre es möglich die Stille aufzuzeichnen, würden wir hören können, wie die Dinge wimmeln.

Eine Busreise durch das nächtliche Europa. Ziel unbekannt, ebenso die Mitreisenden. In diesem Drama gibt es keine Personen, sondern nur Nummern auf Sitzplätzen. Die Fahrkarten sind bereits gelöst, aber nicht alle haben das Recht, frei zu reisen. Plötzlich werden zwei Menschen aus dem Bus gezerrt, doch die Reise geht weiter, als wäre nichts geschehen. Was bleibt, sind nur zwei leuchtend gelbe Schuhe, ein Mahnmal voller Hoffnung. Die Szenen, gebaut aus Gedanken, Gesprächen, Tweets, Träumen, Fragebögen, Liebesbriefen und Downloads beleuchten die Tektonik unserer Gesellschaft. Mechanismen des Ausschlusses und der Einbindung, Zuschreibungen und Identitätskonstruktionen werden ausgestellt, hinterfragt, ergründet. Und was wäre, wenn am Ende doch nur der Zufall über die eigene Zugehörigkeit entscheidet?

Liat Fassberg, 1985 in Jerusalem geboren, beschäftigt sich in ihrem ersten Stück Etwas Kommt Mir Bekannt Vor mit Fragen der Zugehörigkeit. Sie will darin weniger eine Geschichte erzählen, als vielmehr den automatisierten Prozess der Zuschreibungen sezieren. Neben den unterschiedlichen Textsorten und Collagetechniken zeichnet sich das Stück durch die Verwendung vier verschiedener Sprachen aus. Mit ihrem Debüt gewann sie 2017 den Retzhofer Dramapreis.

Ein vielsprachiges, vielstimmiges Kondensat aus Geschichten, Ängsten, Gefühlen, Fragen, Träumen und Erinnerungen - zu sehen ab 20. März im Theater praesent, Jahnstraße 25, 6020 Innsbruck

MIT Yael Hahn, Lisa Hörtnagl & Johnny Mhanna

REGIE Rudolf Frey

BÜHNE und KOSTÜM Alexia Engl

REGIEASSITENZ Julia Jenewein

PRODUKTIONSLEITUNG Elke Hartmann & Michaela Senn

TECHNIK Marco Friedrich Trenkwalder & Lukas vom Hofe

STIMMEN Alessandra Luciani, Kristoffer Nowak, Olcayto Uslu

