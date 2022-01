INNSBRUCK. Landhausplatz: "Diese bedrängten, beschimpften und provozierten die Beamten und filmten die Amtshandlung." Weiters ermittelte die Polizei bei einer Körperverletzung gegen ein Mädchen und einem Raser auf der Autobahn.

Festnahmen und Anzeigen



Am 22. Jänner 2022 zwischen 15.00 Uhr und 17:45 Uhr versammelten sich am Landhausplatz in Innsbruck ca. 500 Personen zu einer nicht angezeigten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung. Dabei kam es gegen 15:35 Uhr am Landhausplatz bei der Identitätsfeststellung einer männlichen Person, wegen Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen sowie wegen aggressiven Verhaltens zur schlagartigen Solidarisierung einiger Teilnehmer. Diese bedrängten, beschimpften und provozierten die Beamten und filmten die Amtshandlung. Zwei Personen, die die laufende Identitätsfeststellung bzw. kurzfristige Verwaltungsfestnahme mit Gewalt zu vereiteln versuchten, wurden wegen Widerstandes gegen die Staatgewalt festgenommen. Gegen 15:35 Uhr marschierten die Demonstranten plötzlich los und zogen über verschiedene Straßenzüge mit ständigen Richtungswechseln durch Innsbruck. Während des Demozuges haben die Teilnehmer nach und nach die Demonstration verlassen. Am Landhausplatz trafen um 17:45 Uhr letztendlich 100 Demonstranten wieder ein und anschließend löste sich die Versammlung auf. 2 Personen werden der StA Innsbruck wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Anzeige gebracht. Weitere 12 festgestellten Verwaltungsübertretungen werden der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Aufruf in den sozialen Medien zur Demo

Köperverletzung

Am 22.01.2022 gegen 21:50 Uhr schlug ein 23-jähriger in Innsbruck in der Innenstadt einer 16-jährigen Österreicherin mit der Faust gezielt in ihr Gesicht, wodurch diese unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck überstellt. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend in Verwahrung genommen und dann auf freien Fuß gesetzt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

Raser auf der Autobahn

Am 22. Jänner 2022 gegen 14:30 Uhr lenkte ein 27-jährige Österreicher ein Taxifahrzeug ohne Fahrgäste auf der A 12 – Inntalautobahn zwischen Wattens und Hall in Fahrtrichtung Innsbruck. Trotz der geltenden 100 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung, der vorherrschenden erheblichen Sichtbehinderung durch Schneefall und Nebel, sowie dem Schneematsch auf der Fahrbahn, beschleunigte der Lenker am zweiten Fahrstreifen den PKW zunächst auf ein Geschwindigkeit von 176 km/h und etwas später nochmals auf 169 km/h, sodass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten wurde. Er verringerte die Geschwindigkeit jeweils erst, als er auf eine vor ihm langsamer fahrende Fahrzeugkolonne aufschloss. Weiteres wurde auch der erforderliche Sicherheitsabstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen deutlich unterschritten. Als Rechtfertigung gab er an, dass er dringend zu seiner kranken Katze nach Hause müsse. Dem Lenker wurde im Zuge der Amtshandlung durch eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Anzeige zu den Verwaltungsübertretungen wird an die zuständige Behörde erstattet.

