Seit Ende März ist das Theaterstück "Parteienverkehr - Politik = Komödie?" in der Innsbrucker Leobühne zu sehen. Krankheitsbedingt mussten die Termine am 18.4 und am 23.4. abgesagt werden. Am 8.5. beziehungsweise am 15.5. werden dafür Zusatzermine angeboten.

INNSBRUCK. Am 26.3. feierte das Theaterstück "Parteienverkehr - Politik = Komödie?" von René Freund, das unter der Regie von Ernst Schaffenrath und Lissy Lang bearbeitet wrude, an der Innsbrucker Leobühne Premiere. Krankheitsbedingt mussten die beiden Termine am 18.4. sowie am 23.4. jetzt abgesagt werden zusätzliche Spielermine wurden mit dem 8.5 und dem 15.5. bereits gefunden.

Das Theaterstück

Die Spielregeln der großen Politik deutlich gemacht an einem Beispiel im Kleinen: Bürgermeister und Vizebürgermeister gehören zwar verschiedenen Parteien an, doch in der Selbstherrlichkeit, mit der sie sich gegenseitig die fettesten Pfründe zuschieben, sind sie sich einig. Natürlich hat keiner der beiden das geringste Interesse daran, dass die Eintracht durch einen Dritten gestört wird, sei er auch vom Wähler legitimiert. Außerdem haben die Herren Politiker nicht mit ihren Frauen und Kindern gerechnet.

Das Stück konnte an den ersten beiden Terminen bereits das Publikum begeistern. Kartenreservierungen sind unter der Website der Leobühne, per Mail an leobuehne@gmx.at oder telefonisch unter: 0664/ 9351212 möglich.

Die weiteren Spieltermine:

Samstag, 30.04.2022, 19:00 Uhr

Sonntag, 01.05.2022, 18:00 Uhr

Samstag, 07.05.2022, 19:00 Uhr

Sonntag, 08.05.2022, 18:00 Uhr - neuer Termin

Samstag, 14.05.2022, 19:00 Uhr

Sonntag, 15.05.2022, 18:00 Uhr – neuer Termin

