Illona Rainer-Pranter präsentiert in der städtischen Gallerie Plattform 6020 ihre akutelle Serie von Bildern. Die Gemälde greifen die Ohnmacht der Gesellschaft gegen den steten digitalen Informationsfluss, der permenatnt unsere Gegenwart verändert auf.

INNSBRUCK. Der ständige Konsum von Memes, Reels und Hashtags löst Ohnmacht und Ängste aus, die uns nichts mehr fühlen lassen, da sie uns in unserer Realiät handlungsunfähig machen. Die Ereignisse, die duch den digitalen Informationsfluss über uns hereinbrechen, lassen uns auf Grund der Intensität und Geschwindigkeit keine Zeit, um sie zu verarbeiten. Dieses Phänomen hat die Künstlerin Ilona Rainer-Pranter aufgegriffen und es in abstrakte malerische Spuren, als Punktwolken, Farbabdrücke und lasierende Flächen metaphorisch wiedergegeben. "In meinen Bildern gebe ich meine Empfindung gegenüber der Beschaffenheit und Entwicklung in meiner Umgebung und den Menschen darin wieder“, beschreibt die Künstlerin ihr Werk.

Gleichzeitig

In der Serie GLEICHZEITIG führt Rainer-Pranter die aufgespaltene Identität der betrachtenden Person und der Künstlerin selbst vor Augen. Einerseits zeigt sie worin Menschen gleichzeitig versunken sind, anderseits gibt sie Ausblilcke darauf was gemeinsam erreichbar wäre. Die Ausstellung in der städtischen Gallerie Plattform 6020, in der Amraser-Straße 2, ist von Donnerstag dem 7. April bis zum 28.Mai zu sehen.

Die Gallerie Plattform 6020 befindet sich im Gebäude der Stadtbibliothek.

Foto: Natalie Pedvilla

Zur Person

Ilona Rainer-Pranter wurde 1986 in Lienz/Osttirol geboren. Nach der Ausbildung an der Fachschule für Malerei in Innsbruck und mehreren Berufsjahren in Malerei und Restaurierung, studierte sie von 2011 bis 2016 an der Kunstuniversität Linz Malerei und Grafik. Die bildende Künstlerin lebt in Wien, wo sie seit 2016 in ihrem Atelier malt. Zwischen Wien und Osttirol hin und her pendelnd, holt sie sich da und dort Inspirationen in Form von Zeichnungen aus ihrer Umgebung und den Menschen darin.

Kunst am Mittwoch

Besonders bunt geht es am 27. April um 15.00 Uhr zu: Kinder von vier bis sechs Jahren können in der Kreativ-Werkstatt „Atelier 6020 minis. Quietschgelb und Erdbeerrot“ mitmachen. Das „Atelier 6020. LEInWAND!“ am 18. Mai um 15.00 Uhr ist eine Kreativ-Werkstatt, in der Erwachsene selbst kreativ werden können. Um Anmeldung zu den Veranstaltungen bis 24. April bzw. 15. Mai per E-Mail an post.bildende.kunst@innsbruck.gv.at wird gebeten.

