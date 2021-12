INNSBRUCK. Passanten informierten die Polizei über zwei Jugendliche, die mit Pistolen am Südtiroler Platz handierten. Bei der Festnahme der Jugendlichen konnte die Polizei feststellen, dass es sich um Airsoft-Pistolen handelt.

Polizeimeldung

Am 28.12.2021, um 15.03 Uhr, verständigte ein Passant über den Notruf die Polizei, dass in Innsbruck, Südtiroler Platz Nr. 5, zumindest zwei Burschen mit Faustfeuerwaffen hantierten, sich diese gegenseitig vor die Gesichter hielten sowie wild und unkontrolliert in Richtung von unbeteiligten Passanten herumzielten. Zeitgleich begaben sich mehrere verängstigte Passanten in die Polizeiinspektion Bahnhof. Diese wurden durch die Handlungen der beiden in Furcht und Unruhe versetzt. Die Burschen verließen vor dem Eintreffen der Polizei den Tatort. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter schließlich nach einer Stunde in der Maria-Theresien-Straße angetroffen werden. Die beiden syrischen Staatsbürger im Alter von 15 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei den betreffenden Faustfeuerwaffen handelte es sich lediglich um 2 Airsoft-Pistolen (Spielzeug), welche echten Pistolen täuschend ähnlich sahen. Sie wurden auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.

