„Dem Protest des FC Wacker Innsbruck gegen die Entscheidung des Präsidiums des TFV vom 14.06.2022 in dem in Spruchpunkt 1.) der Verein FC Wacker Innsbruck im Spieljahr 2022/2023 in die Hypo Tirol Liga eingeteilt wird, wird keine Folge gegeben." Die Wacker-Verantwortlichen wollen aber weiter dagegen vorgehen und alle Rechtsmittel ausnutzen.

INNSBRUCK. Am Spielplan würden Innsbrucker Derbys gegen den SVI, IAC und Generali Union Innsbruck stehen. Die Wacker-Verantwortlichen sehen aber ihre Mannschaft im Gegensatz zum Tiroler Fußballverband nicht in der Hypo Tirol Liga sondern in der Regionalliga Tirol. Der Protest des FC Wacker gegen die Einteilung bliebt erfolglos: "Die durch die Protestwerberin bekämpfte Entscheidung des Präsidiums des TFV vom 14.06.2022 wird vollinhaltlich bestätigt. Die vom FC Wacker Innsbruck erlegte Protestgebühr verfällt zugunsten des TFV.“ … heißt es im Beschlussschreiben des Tiroler Fußballverbandes.

Rechtsmittel

"Der FC Wacker Innsbruck wird, wie bereits angekündigt, alle zur Verfügung stehenden Mittel und Wege nutzen, um den aus Vereinssicht rechtmäßigen Startplatz in der Regionalliga, zu erkämpfen. Aus diesem Grund behält sich der Verein auch vor, eine Beschwerde beim Rechtsmittelsenat des ÖFB einzureichen. Dies wäre laut Rechtsmittelbelehrung der nächstmögliche Schritt, um die Entscheidung des Tiroler Fußballverbandes anzufechten", teilt der FC Wacker in einer Aussendung mit. Abschließend teilt der Verein noch mit: "Im Hintergrund wird neben den Gesprächen zur Wiederherstellung der Liquidität, auch am Kader und am Trainer, der in den kommenden Tagen vorgestellt werden soll, gearbeitet."

