"Nix ist fix" lautet seit Monaten die Devise der FC Wacker Innsbruck-Verantwortlichen. Auch nach einem Mitgliederabend und einer a.o. Generalversammlung hat sich daran nichts Grundlegendes geändert. Zumindest die ersten Spieltermine sind fix. Wobei die Besetzung von Trainer und Mannschaft noch offen ist.

INNSBRUCK. Eigentlich war die demokratische Entscheidung bei der a.o. Generalversammlung zum Thema Statutenänderungsantrag klar. Von 155 abgegebenen gültigen Stimmen der ordentlichen Mitglieder waren 136 dafür, 9 dagegen, der Rest Enthaltungen. Innerhalb der Mitglieder wurde damit die nötige 3/4 Mehrheit von 75% mit fast 88% weit übertroffen. Auch der Antrag: ""Die Generalversammlung möge beschließen, dass ein Untersuchungsausschuss gebildet und mit einem Mandat ausgestattet wird, der es ihm unabhängig von möglichen Verschwiegenheitsklauseln ermöglicht, Einsicht in sämtliche Verträge sowie Buchhaltung des Vereins zu bekommen, jegliche Auskunft von Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeiten sowie Vertragspartnern (Sponsoren, Kernmitglieder, Subventionsgebern, ... ) zu erhalten und jegliche Auskunft von Rechnungs- und Wirtschaftsprüfern zu erhalten", erhielt die nötige demokratische Mehrheit. Dass beide Anträge am Ende aber nur beschriebenes Papier ohne Wert sind, liegt an den aktuellen Statuten des Vereins.

Kernmitgliedschaft

Die klare Mehrheit der Wackermitglieder für die Anträge sind ohne Bedeutung. Hannes Rauch, kooptierte Präsident des FC Wacker Innsbruck hat von Kevin Radi die Vollmacht der "BlockRock GmbH"-Kernmitgliedschaft erhalten und stimmte gegen die Anträge. Rauchs Vorteil, er ist dank dieser Kernmitgliedschaft 1.500 Stimmen schwer. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses wurde Rauch minutenlang angeschrien und beschimpft. Die organisierte Fanszene hat dem Vorstand die Unterstützung auf- und harten Widerstand angekündigt.

Wenig Gemeinsamkeiten

"Wir sind Wacker und du nicht!"-Sprechchöre gegenüber dem neuen Vorstandsteam zeigen den Unwillen der Mitglieder gegenüber dem Vorgehen von Rauch und Co. Neben dem neuen Präsidenten sitzen Jakob Griesebner (ebenfalls kooptiert, aufgrund einer Reise aber nicht bei der Generalversammlung anwesend) und Niklas Sattler im Vorstand. Seit Monaten wird die Minimalvorgabe von drei Vorstandsmitgliedern von den Verantwortlichen ausgenutzt. Im Jänner löste der Verein die Zusammenarbeit mit Mikhail Ponomarev, der Vorstand trat mit Ausnahme von Thomas Kerle zurück, Alfred Hörtnagl beendete seine Tätigkeit als Sportvorstand. Kevin Radi und Bernhard Dornauer (beide Gesellschaft der BlockRock Gmb) und Thomas Kerle bildeten den Dreier-Vorstand. Bei der Generalversammlung im März wurde Kevin Radi mit 97,85 Prozent zum Präsidenten gewählt, Thomas Kerle und Niklas Sattler ergänzten den Vorstand. Im April hat sich Thomas Kerle vom Vorstand verabschiedet. Nach dem Rücktritt von Radi folgten Hannes Rauch und Jakob Griesebner. So unkonstant die Führungsspitze in den vergangenen Monaten war, so unprofessionell war auch die Arbeitsweise. So erklärt Patrick Landrock im Mai nach Gesprächen über einen möglichen Einstieg von kitzVenture: "Eine Due-Diligence-Prüfung war nicht möglich, da Buchhaltung und Verträge entweder aktuell nicht vorhanden oder verfügbar waren. Wichtige Fragestellungen konnten durch die Vereinsführung nicht oder nur unvollständig beantwortet werden. Die Aussage "die OP-Liste aus dem SAP ist leider nicht mehr zu 100% aktuell, weil wir seit Ende März keine aktive Buchhaltung mehr haben, aber man kann auch prinzipiell annehmen, dass die Rechnungen, die seitdem fällig waren noch nicht so dringend sind.." schafft weder eine einschätzbare Risikoübersicht und ist in der Geschäftswelt im gesamten vor allem in einer solchen Situation nicht vertrauensbildend."

Zum Auftakt einer Innsbrucker Derby der 1b Mannschaften?

Neue Hoffnung

Die Devise "Die Hoffnung stirbt zuletzt" hat mit Hannes Rauch neue Nahrung bekommen. Im Fokus, der ehemalige Investor Mikhail Ponomarev. Rauch und Griesebner gelten als Ponomarev-Vertraute bekannt. Niklas Sattler meinte zwar bei der Generalversammlung das Ponomarev kein Thema sein, musste aber während der GV eine andere Nachricht verdauen. Eine, dem FC Wacker Innsbruck, sehr nachstehende und bei der GV anwesende Person, erhielt einen Anruf. Thema: "Ponomarev mische sich bereits in Trainerentscheidungen ein und Gligoroski soll zurückgeholt werden." Eine für den neuen Vorstand durchaus unangenehme Situation. Hannes Rauch setzt, wie seine Vorgänge, auf den Faktor Zeit, in zwei Wochen solle Klarheit herrschen. Das russische Engagement stößt nicht nur auf Gegenliebe. Während den Gesprächen mit Land und Stadt soll Ponomarev noch nicht in Erscheinung treten. Die Wackerszene selbst ist gespalten. Die Fraktion "Den Verein retten, koste es was es wolle" steht einer Fraktion, die Ponomarev mit großem Misstrauen begegnet, nicht nur weil der Russe ist. Im Insolvenzfall Fall KFC Uerdingen meldete kicker.de im Mai: "Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat die "Arrestierung” des Vermögens des ehemaligen Investors Mikhail Ponomarev bestätigt. Ob er für die Schadenersatzforderungen aufkommt, ist aber offen: Ponomarev soll "nicht über Vermögenswerte im Inland" verfüge. Der ehemalige Präsident und Investor des zeitweiligen Drittligisten KFC Uerdingen, Ponomarev, kann damit nicht mehr frei über seine betroffenen Vermögenswerte verfügen. Gerichtsvollzieher sind nun befugt, Wertgegenstände vorläufig zu beschlagnahmen. Der Insolvenzverwalter erhebt Schadenersatzansprüche gegen Ponomarev, die so gesichert werden sollen." Abschließend schreibt kicker.de: "Erst kürzlich hatte der kicker enthüllt, dass in das Darlehensgeschäft auch eine Firma aus dem Steuerparadies British Virgin Islands involviert war. Zudem hatte Insolvenzverwalter Kruth in einem Zwischenbericht, der dem kicker vorliegt, Verbindungen nach Moskau und ins EU-Steuerparadies Zypern feststellen können. Trotz des rechtskräftigen Urteils dürfte es maximal kompliziert werden, Ponomarevs ausländische Vermögenswerte festzusetzen."

Argwöhnisch

Die Aussagen des Neupräsidenten werden von Wackermitglieder argwöhnisch verfolgt. Vor allem fehlt einigen Mitgliedern ein klares Bekenntnis zum Frauenfußball. Bereits einmal war die Zukunft der Wacker-Damen auf wackeligen Füßen. 2009, unter Präsident Marsoner, stand die Abschaffung aus Kostengründen auf der Tagesordnung. Der Einsatz der Wacker-Mitglieder, sowie das Bekenntnis von Stadt und Land retteten damals die Frauenmannschaften, die immer noch in der Bundesliga spielen. Noch steht die Damenmannschaft im § 4 der aktuellen Statuten: "Organisation und Betrieb von Fußballmannschaften im Nachwuchs-, Damen- und Amateurbereich;". Im Zeitalter der Kernmitgliedschaft ist dies aber keine Garantie.

Spieltermine

Fix sind zumindest die ersten Spieltermine für den FC Wacker Innsbruck. Derzeit sucht man auf der TFV-Homepage vergeblich einen Spielplan der Hypo Tirol Liga. Grund dafür ist der FC Wacker Innsbruck. Der Verein hat gegen den Beschluss des TFV-Präsidiums vom 14.06.2022, den FC Wacker Innsbruck in die Hypo Tirol Liga zu versetzen, das Rechtsmittel des Protestes an den Protestsenat ergriffen und will auch nach dieser Entscheidung alle Rechtsmittel ausschöpfen. Laut den Verantwortlichen gehört der "FC Wacker Innsbruck in die Regionalliga." Konkret ist der Spieltermin in der ersten Cuprunde des TFV-Kerschdorfer Tirol Cups. Hier wird der FC Wacker Innsbruck, sowie alle anderen Tiroler Ligisten in den Bewerb einsteigen. Am 2. oder 3.8. wartet auf Wacker entweder das Auswärtsspiel am Besele gegen den SK Wilten oder die Reise ins Ruifachstadion zur SPG Axams/Grinzens. Und auch FC Wacker Innsbruck 1b darf planen. Am 27.8. kommt es in der 2. Klasse Mitte am ASKÖ-Platz zum Innsbrucker Derby gegen den IAC 1b.

