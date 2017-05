Gewinnspiel: 5 x 2 Karten für die RAVENATION in Innsbruck

03.05.2017, 14:56 Uhr

Zum 20. Geburtstag der RAVENATION verlosen die Bezirksblätter 5 x 2 Freikarten für die RAVENATION am 20. Mai! - Sei dabei!

Sei dabei beim Electronic Dance Festival!

Am 20. Mai findet in der Innsbrucker Music Hall die RAVENATION statt. 15 Artists on 2 Floors - die ganze Nacht Tanz und Party - bis um 6:00 in der Früh!Insgesamt feiert die RAVENATION mit 15 Top-Stars der Szene. Neben den Pionieren der Szene legen auch die bekanntesten Underground DJs auf: Tanzen die ganze Nacht ist angesagt! - Eine beeindruckende Bühnenproduktion, Lightshow und Tonqualität.

Ravenation feiert den 20. Geburtstag!

Die Music Hall wird zum Hot Spot der elektronischen Musik

Afrika Islam : Afrika Islam kommt aus Los Angeles und zählt zu den Legenden der elektronischen Musik - bekannt durch durch seine spektakulären Live-Mix-Shows auf 4 Turntables. Er produzierte mit Ice-T und machte Remixe für Michael Jackson, New Order und Eurythmics. Mehr zu Afrika Islam: Afrika Islam

20. Mai 2017: Music Hall Innsbruck, Grabenweg 74: Vorverkaufsticket: 18,00 Euro, VIP-Ticket: 36,00 Euro: 21:00 bis 6:00 Uhr

1997 fand in Innsbruck das erste Mal die Ravenation statt - damals waren mehr als 3.000 Personen im Hafen in Innsbruck. Mit dabei waren Marusha, Westbam, Hooligan, Tomcraft, Adam Beyer und viele weitere Stars. Auch zum 20. Geburtstag der RAVENATION versammeln sich die Stars aus der Szene: Mit dabei sind am 20. Mai in Innsbruck unter anderen: Tomcraft aus München, Afrika Islam aus Los Angeles, Da Hool aus Bootrop oder A.D.H.S aus Berlin. Auch einige Tiroler Stars aus der Raveszene sind dabei: Dr. No, Jerome aber auch Ed Royal - um nur ein paar zu nennen.