Gewinnspiel: Einen von 4 Almgutscheinen zu gewinnen!

Die Bergwacht informiert über geschützte Pflanzenarten.

Die Tiroler Bergwacht widmet sich heuer in einer Schwerpunktaktion demGemeinsam mit der Naturwissenschaftlichen Sammlung des Tiroler Landesmuseums hat die Bergwacht einen Info-Folder gestaltet, in welchem alle gesetzlich geschützten Pflanzen abgebildet und aufgeführt sind.

"Wir wollen die Menschen sensibilisieren! Diese Flora ist Teil eines empfindlichen Ökosystems. Ein absichtliches Pflücken kann deren Bestand gefährden und auch Auswirkungen auf andere Pflanzen, Schmetterlinge oder Wildbienen haben."



Landesleiterin Gabriele Pfurtscheller

