Buchvorstellung

16.09.2018, 07:52 Uhr

Unter dem Titel „Zruggschaun“ stand die Lesung im Kolpingsaal Kufstein, die vom Turmbund bestens organisiert wurde. Rosi Lochmann stellte ihr Buch „Im Staub der jungen Jahre“, und Kathi Kitzbichler „Mia drahn de Zeit zrugg“, vor. Das zahlreich gekommene Publikum machte sich mit den Autorinnen auf eine Reise in die Vergangenheit. Es schien, als ob die Zeit still stand, so interessiert lauschten die Gäste den originellen Geschichten und Gedichten aus der „Guten alten Zeit“. Es war ein rundum gelungener Abend, den der Kolpingchor passend mit bekannten Volksliedern umrahmte.