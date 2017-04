Ehrungen der Tiroler SportlerInnen in der neuen Kletterhalle

21.04.2017, 14:10 Uhr

Im Rahmen der Tiroler Zukunftstage wurde die Tiroler Wintersportfamilie geehrt.

Ehrungen der SportlerInnen

Tirol - Sportland Nummer eins der Alpen

TIROL. Am 20. April wurden im Rahmen des Tiroler Zukunftstages 2017 die erfolgreichen Tiroler WM- und Special Olympics-MedaillengewinnerInnen sowie Weltcup-DisziplinensiegerInnen geehrt. Die Ehrungen fanden in der neu eröffneten WUB-Kletterhalle in Innsbruck statt. Das Motto der Tiroler Zukunftstage lautete: „Sportland Tirol – dynamisch.vielfältig.engagiert“.Für Landeshauptmann Günther Platter und Sportreferent Josef Geisler sind die erfolgreichen SportlerInnen - die Tiroler Wintersportfamilie - ein Aushängeschild für Tirol und ein Vorbild für die Jugend und die ganze Gesellschaft. In dieser Wintersaison nahmen Tiroler SportlerInnen bei der Biathlon-WM in Hochfilzen, bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft im Skispringen in Lahti, bei der Rodel-WM in Innsbruck/Igls sowie bei der Rennrodel Naturbahn-Weltmeisterschaft, bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz und bei der Behinderten-Weltmeisterschaft in Kanada teil. Weitere SportlerInnen waren bei den Special Olympics Winter Games in Schladming am Start.Tirol gilt als Sportland Nummer eins der Alpen. Gleichzeitig ist es ein Austragungsort internationaler Sportgroßveranstaltungen. Nach der Rodel- und Biathlon-WM finden auch die Rad-, Kletter- und Nordische Ski-WM in den nächsten drei Jahren in Tirol statt. Bei den Erfolgen, bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen und beim Wert Tirols als Tourismus- oder Wirtschaftsstandort wird die Bedeutung der Sportförderung in Tirol messbar. „Die Tiroler Wintersportfamilie ist groß und ihre Disziplinen unterschiedlich. Doch eines eint sie alle: Ihre Leidenschaft für den Sport, die Lebensfreude und der Erfolg, den sie neben ihrem Talent vor allem ihrem Fleiß, ihrer Disziplin und ihrer Willensstärke verdanken“, so Landeshauptmann Günther Platter zu den Erfolgen der Tiroler SportlerInnen.