Gesundheitsziele unter der Lupe: "GesundHeut"

17.10.2017, 15:46 Uhr

Die fh gesundheit feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit TGKK und dem Land Tirol wurde eine Vortragsreihe auf die Beine gestellt.

Tirol hat Gesundheitsziele und um diese der Bevölkerung näherzubringen, organisiert die FH Gesundheit zu ihrem 10-jähriges-Bestehen Informationsveranstaltungen. Gemeinsam mit dem Land Tirol und der TGKK werden im Rahmen des Projektes "GesundHeut" Themen, wie Zuckerkrankheit, Selbstverantwortung, Schlaganfall, Gesundheit in der Arbeitswelt oder Lebensqualität im hohen Alter behandelt. Die Vorträge finden in der FHG statt und werden von mehreren Experten geleitet. Der nächste Termin findet am 28. Sept. um 18 Uhr im Festsaal der FHG unter dem Titel "Gesundheit durch mitverantwortliches Handeln" statt. Die Experten erklären, was Laborbefunde über den Gesundheitszustand aussagen, warum Bewegung hilft, gesund zu bleiben, bzw. wie man mit Social-Media-Apps richtig umgeht.