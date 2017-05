Innsbruck : Galerie Artinnovation |

Der bekannte Osttiroler Maler Othmar Trost präsentiert seine Werke in Innsbruck. Am Freitag 19.Mai 2017 um 19.00 Uhr findet die Vernissage zur Ausstellung "Zeiträume" statt. In der Galerie ARTINNOVATION Innsbruck (Amraser Straße 56) sind auch erstmals in Tirol Skulpturen des Kärntner Bildhauers Werner Pirker zu sehen. Die Eröffnung wird musikalisch begleitet von Mara Niedertscheider (Klavier/Gesang). Die Ausstellung dauert bis 8. Juni und ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 15.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.