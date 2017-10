Adlerrunde will Arbeitnehmerrechte abbauen

04.10.2017, 18:37 Uhr

60-Stunden-Woche und einem 12-Stunden-Tag für ArbeitnehmerInnen

Zurückdrängen der Sozialpartner und die Senkung der Sozialbeiträge



Mit dem Vorschlag der Adlerrunde sollen die Rechte von ArbeitnehmerInnen beschnitten werden. Dies würde ArbeitnehmerInnen aber noch weiter belasten - denn schon jetzt kämpfen ArbeitnehmerInnen mit Überlastung, mit Burnout und mit Lebenserhaltungskosten, die völlig unverhältnismäßig zum stagnierenden Reallohn steigen, so Berivan Aslan. Auch die vergangene Steuerreform brachte nicht viel an Entlastung für Geringverdiener.Ein weiterer Wunsch der Adlerrunde an eine neue Regierung ist das Zurückdrängen der Sozialpartner und die Senkung der Sozialbeiträge. Für Elisabeth Blanik, Vorsitzende der Tiroler SPÖ sind diese Vorschläge eine Kampfansage an die ArbeitnehmerInnen. Genau diese Forderungen seien auch Teil des Regierungsplans der ÖVP und der FPÖ, so Blanik. Durch diese Forderungen - die einen Rückschritt ins vorige Jahrhundert darstellen, sollen wesentlicher sozial-, gesellschafts-, und arbeitspolitischer Errungenschaften aufgelöst werden!