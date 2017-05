Boxen - Pound4Pound League erstmals in Innsbruck

08.05.2017, 12:59 Uhr

Das Boxevent Pound4Pound bot den Zuschauern Boxkämpfe auf hohem Niveau - 10 Kämpfe wurden ausgetragen und live übertragen.

Neue Liga seit 2017

Dem Besseren den Sieg ...

INNSBRUCK. Am Samstag 06. Mai fand in Innsbruck in der Leitgebhalle die zweite Runde der neuen Boxliga Pound4Pound League statt. Den Zusehern wurden Kämpfe auf hohem Niveau geboten.Erfinder der Vereinsliga Pound4Pound ist der Linzer Gerald Hirsa - selbst viermal Österreichischer Meister. Bei dieser neuen Liga treffen jeweils vier Boxer einer Gewichtsklasse dreimal aufeinander. Die Athleten mit den meisten Punkten kämpfen dann in den Finalkämpfen gegeneinander. Geboxt wird je Kampf drei Runden zu je drei Minuten. Weiters gelten bei der Pound4Pound League die gleichen Regeln wie beim Olympischen Boxen. Insgesamt konnte man in der Leitgebhalle zehn Kämpfe - drei Vorkämpfe und sechs Kämpfe der Pound4Pound League sehen.... dem Verlierer die Achtung. Unter diesem Motto wurden die Boxkämpfe eröffnet. Mitten in der Leitgebhalle wurde ein Ring aufgebaut - Hier boxten bei der Pound4Pound League Athleten aus verschiedenen Vereinen aus ganz Österreich gegeneinander. "Dabei ist es uns gelungen Boxer und somit Boxkämpfe auf hohem Niveau zu organisieren, so Gerald Hirsa. Neu und einzigartig ist auch die online-Liveübertragung der Boxkämpfe, freut sich der Gründer der neuen League. Die Serie startete im März in Linz, nach Innsbruck ist ein weiterer Wettkampftermin in Tirol geplant. Das Finale wird dann wieder in Linz ausgetragen.