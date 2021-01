Auf eine hohe Zufriedenheit ihrer Kunden dürfen drei Hotels in den Bezirken Güssing und Jennersdorf stolz sein. Die Urlaubsplattform "Holiday Check" reihte sie aufgrund der positiven Gästebewertungen unter die besten zehn burgenländischen Hotels.

Viele Weiterempfehlungen

Das "Eisenberg" in Eisenberg an der Raab erzielte aus den Gästebewertungen einen Durchschnittswert von 5,9 bei möglichen 6,0 Sonnen und landete mit einer Weiterempfehlungsrate von 99 % auf Platz 2 in der Burgenland-Wertung.

Dahinter rangiert mit ebenfalls 5,9 Sonnen und einer Weiterempfehlungsrate von 99 % das Hotel Larimar in Stegersbach. Das Haus ist vor allem bei Pärchen gefragt und reiht sich im österreichweiten Vergleich auf Platz 18 in der Kategorie "Beliebt bei Paaren" ein.

Das "Puchas plus" in Grieselstein erhielt 6,0 Sonnen und eine Weiterempfehlungsrate von 100 %. In der Burgenland-Liste wurde das Haus auf Platz 9 gereiht.

In ganz Österreich wurden 81 Hotels mit dem Holiday Check Award ausgezeichnet.