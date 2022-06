Das "Bschoad-Binkerl Genussfest'l" als Bühne für Lebensmittel! Regionale Produkte standen am 18. Juni 2022 im Innenhof des Stiftes in Schlierbach im Mittelpunkt. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit ganz viel Live-Musik.

SCHLIERBACH. Mit dem "Bschoad-Binkerl Genussfestl" , einer Veranstaltung im Zuge des Kulinarikfestes "Tavolata" des Tourismusverbandes Steyr und der Nationalparkregion , war Schlierbach einen Tag lang der Kulinarik-Mittelpunkt des Kremstales. An 25 Ständen im Stiftshof wurden regionale Qualitätsprodukte präsentiert. Veranstalter und Bschoad Binkerl-Produzent Thomas Höfer zeigte sich sehr zufrieden. "Es war ein wunderbares Fest. Danke an alle, die dazu beigetragen haben". Hunderte Menschen aus nah und fern waren mit dabei und genossen ein gemütliches Fest mit regionaler Kulinarik und hochwertiger Live-Musik.

Neben regionalen Köstlichkeiten gab es auch eine Genuss-Rallye für groß und klein, einen Guglhupf-Wettbewerb, ein Kinderprogramm und ganz viel regionale Live-Musik.



Das "Bschoad Binkerl"

Das Bschoad Binkerl gilt als regionaler, kulinarischer Botschafter. Es wurde in den vergangenen Jahren zu einem beliebte Geschenk. Produkte aus allen vier Vierteln sind darin vertreten. Insgesamt finden sich im Bschoad-Binkerl Produkte von mehr als 30 Lebensmittelproduzenten mit mehr als 300 verschiedenen Produkten. "Die Qualität ist uns dabei besonders wichtig", so "Mr. Bschoadbinkerl", Thomas Höfer aus Schlierbach. "Es melden sich immer wieder neue Produzenten, die in unserer Gemeinschaft aufgenommen werden möchten", so Höfer.