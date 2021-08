Mit dem Buch „Geschichten al dente“ veröffentlicht der Kirchdorfer Andreas Unterberger den zweiten Gang seines „Geschichtenmenüs“.

KIRCHDORF (jos). Nach seinem Buch „Kleiner gemischter Geschichtensalat“, welches im November 2020 erschienen ist, folgt nun ein weiterer erfrischender Geschichtensnack von Andreas Unterberger aus Kirchdorf. Gespickt mit siebzehn authentischen Erzählungen lädt das Büchlein „Geschichten al dente“ zum Schmunzeln und Nachdenken ein. Die herzhafte Sammlung gibt es jetzt im Handel.

"Lesevergnügen für zwischendurch"

In seinen bissfesten Erzählungen schildert Unterberger Erlebnisse aus seinem Leben. Beispielsweise erfährt der Leser in „Geschichten al dente“, warum es bei einem Bierwettstreit nicht unbedingt darum geht, ob man einen Gegner hat, wie sich ein schier harmloser Trip nach Jesolo als lebensgefährliche Aktion entpuppen kann und was der Mörder Jack Unterweger und der Bombenleger Franz Fuchs mit dem Bezirk Kitzbühel zu tun haben. Und das alles als kleines Lesevergnügen für zwischendurch.

„Alles wahr und nichts erfunden. Über Monate habe ich die Kurzgeschichten gesammelt und niedergeschrieben. Es sollen Lebenserinnerungen, ähnlich einem Fotoalbum sein und die Leser erheitern und unterhalten. Es freut mich außerordentlich, dass nun auch die zweite Veröffentlichung geklappt hat und das Buch erschienen ist“, berichtet Unterberger.

Kreativer Blogger

Der mit seiner Familie in Kirchdorf lebende Andreas schreibt schon seit einiger Zeit – bis zu den Büchern allerdings eher Blogbeiträge. In seinem Kreativ-Blog kreativeseite.com veröffentlicht er seit 2013 Artikel, in welchen es sich hauptsächlich um „DIY“ (Do it yourself) Bastelideen dreht.

Im Handel erhältlich



„Geschichten al dente“ ist in einer gebundenen Ausgabe mit 80 Seiten und der ISBN Nummer 978-3-99087-547-6 im Self-Publishing-Verlag story.one erschienen. Das Büchlein gibt es im Handel (z. B. Tyrolia St. Johann) sowie in diversen Online-Shops wie Thalia, Amazon oder Morawa zu kaufen. Auch eine direkte Anfrage bei Andreas Unterberger unter www.kreativeseite.com/buch ist möglich.