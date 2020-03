KIRCHDORF (gs). Eine erfolgreiche Premiere ihres neuen Theaterstückes feierte die Heimatbühne Kirchdorf am 5. März im voll besetzten Dorfsaal.

Bei der von Regisseur Mario Brunner schwungvoll inszenierten Komödie „Die 86er-WG“ glänzten alle Darsteller mit großem Spielwitz. Zum Inhalt: Michael Neid (Alois Dürager) plagt an seinem 54. Geburtstag der Gedanke, in seinem Leben viele Chancen verpasst zu haben. In einem Rückblick erleben die Zuschauer wie turbulent es mit seinen drei besten Freunden im Jahr 1986 in der gemeinsamen WG zugeht. Für zusätzliche Brisanz sorgen drei flotte Party-Mädels sowie die strenge Vermieterin. Ob für die Zukunft jedoch Geld und Wohlstand wichtiger als Familie, Zeit und Glück sind, das sieht man im dritten Akt dieser lustigen und sinnhaften Komödie.

Applaus für das Heimatbühne-Team

Nach der gelungenen Premiere applaudierten auch die beiden Kirchdorfer Ehrenbürger Eduard Steinbacher und Ernst Schwaiger, Kulturreferentin Martina Foidl, Theater-Bezirksobmann Josef Faistenauer und Servus TV-Moderator Florian Lettner. Weitere Vorstellungen der coolen Komödie sind am 12., 17., 19., 22., 24., 26. und 31. März sowie am 2. und 5. April (jeweils ab 20 Uhr) im Dorfsaal Kirchdorf. Kartenreservierung nur online unter www.heimatbuehne-kirchdorf.at , Restkarten gibt es an der Abendkasse.